Gradoni e Porro inscenano lo show in rimonta, Luna Rossa difende la vetta nei preliminari di America’s Cup!

Marco Gradoni e Margherita Porro continuano a confermarsi in grandissima forma nelle regate preliminari della America’s Cup, che si stanno disputando nelle acque di Cagliari e che fanno da antipasto alla prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo, che andrà in scena nell’estate 2027 a Napoli. Dopo una prima giornata da urlo (due vittorie e un secondo posto) e un avvio di sabato caratterizzato da una grande rimonta dopo la caduta iniziale dai foil (quarta piazza), i timonieri di Luna Rossa 1 hanno interpretato benissimo anche la seconda regata odierna e si sono meritati la piazza d’onore.

L’equipaggio tricolore si è dovuto inchinare soltanto ai britannici di Athena Pathway, che per la prima volta in questa occasione sono riusciti a sorridere. Il sodalizio guidato dallo skipper Max Sirena rimane al comando della classifica generale, confermando un’eccellente caratura tecnica e delle capacità di guida decisamente rimarchevoli nel Golfo degli Angeli. Ricordiamo che si regata con gli AC40, gli scafi piccoli con solo quattro velisti a bordo (in Coppa America si adotteranno gli AC75).

Uno dei più grandi talenti della vela internazionale e una delle migliori timoniere in circolazione sono stati bravi a risalire dai foil rapidamente dopo una sbavatura commessa nel primo lato di poppa, sono andati in rincorsa e con una grande rimonta su New Zealand e Luna Rossa 2 (Peter Burling e Ruggero Tita al timone) hanno chiuso al secondo posto, regolando in volata i francesi di La Roche-Posay. La regata si è disputata con vento molto leggero, con svariati cambiamenti di fronte. Quarto posto Team New Zealand, che è caduto dai foil in fase di partenza e ha poi dovuto risalire la china. Quinta Luna Rossa di Burling e Tita, tra poco la terza e ultima regata di giornata (sempre di flotta).