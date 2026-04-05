WTA Charleston 2026, Pegula domina la finale e conferma il suo titolo

Jessica Pegula si conferma la campionessa del WTA 500 di Charleston. Un anno dopo l’americana si ripete sulla terra grigia, conquistando quello che è il suo undicesimo titolo della carriera, il secondo stagionale dopo quello a Dubai. Dopo aver sofferto ad ogni partita, la finale è stata molto tranquilla per la numero cinque del mondo, che ha dominato contro l’ucraina Yuliia Starodubtseva, imponendosi in due set con il punteggio di 6-2 6-2 in un’ora e ventitré minuti di gioco.

Una finale dunque a senso unico per Pegula almeno nel punteggio, ma l’americana ha comunque annullato sette delle otto palle break concesse. Resta comunque un torneo eccezionale quello di Starodubtseva, che non era alla sua prima finale della carriera nel massimo circuito e così ha raggiunto il suo best ranking (n°53 del mondo).

Buon equilibrio in avvio di match, fino al quinto game, quando Pegula si è procurata due palle break e ha sfruttato la seconda. Avanti di un break, l’americana non ha concesso nulla nei propri turni di servizio e nel settimo game ha tolto ancora la battuta all’avversaria. Pegula ha così conquistato il primo set per 6-2.

Il secondo set si apre subito con il break da parte di Pegula, che poi anche annulla due palle dell’immediato controbreak. L’americana domina e strappa ancora il servizio nel terzo e nel quinto gioco, portandosi sul 5-0. Nel sesto game succede di tutto, perchè Pegula non sfrutta cinque match point e alla quinta palla break Starodubtseva riesce a togliere il servizio all’americana. Pegula non si scompone e chiude poi sul 6-2, diventando ancora campionessa.