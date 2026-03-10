Italia-USA oggi in tv, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streaming

Si alza la posta in palio al World Baseball Classic 2026. Dopo le vittorie contro Brasile e Gran Bretagna, la Nazionale italiana si appresta ad affrontare la grande corazzata degli USA. Sarà una sfida in notturna per il nostro fuso orario, in quanto l’inizio del match è fissato per le ore 2:00 di questa notte.

Sono passati sedici anni dal precedente tra la compagine azzurra e quella a stelle strisce. Nel 2013 gli States vinsero con il risultato di 2-6, dopo aver patito per ben quattro inning la buona fattura dei nostri ragazzi. Non è ancora stato comunicato il lanciatore designato. Ma, visto, il contesto, non è difficile ipotizzare la presenza di un big. Nei due match disputati fino a questo momento, gli avversari hanno sfidato esattamente le stesse squadre già affrontate dagli uomini di Francisco Cervelli, battendo 5-15 il Brasile e 9-1 i britannici.

Il match tra Italia e USA del World Baseball Classic si terrà nella notte italiana tra martedì 10 e mercoledì 11 alle ore 2:00. Sarà possibile vederla in diretta tv su Sky Sport Max (206) e, novità dell’ultima ora, in chiaro su RaiSport, nonché in diretta streaming su RaiPlay, RaiPlay Sport 1, SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-USA WORLD BASEBALL CLASSIC 2026

Girone B (Houston, USA)

Mercoledì 11 marzo

Ore 2:00 Italia-USA – Diretta tv su RaiSport e Sky Sport Max (canale 206)

PROGRAMMA WORLD BASEBALL CLASSIC 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport, Sky Sport Max (canale 206)

Diretta streaming: RaiPlay, RaiPlay Sport 1, SkyGo, Now

Diretta testuale: OA Sport