World Baseball Classic 2026: nella notte dell’Italia colpo del Canada su Porto Rico

Non c’è molto altro da dire se non che il fatto più storico della notte del World Baseball Classic è, inevitabilmente, la vittoria dell’Italia per 8-6 nei confronti degli USA. Appare evidente che ciò quasi eclissa tutto quanto accaduto anche altrove, ma di questo ce n’è ancora da parlare. E per questa ragione andiamo a scoprire quanto accaduto negli altri due incontri tenutisi quando in Italia la maggior parte della gente ha vissuto tra le braccia di Morfeo.

Nel girone B il Canada fa un bel passo avanti verso la qualificazione battendo Porto Rico per 3-2. Nel primo inning i portoricani, che comunque hanno assicurata la semifinale, colpiscono subito con Arenado, autore di un singolo-punto che lascia parecchia soddisfazione. Nel terzo, però, il Canada riempie le basi e per due volte arriva una base su ball che fa realizzare qualcuno (Clarke prima, Julien poi).

Nella quarta ripresa, poi, Toro piazza un gran singolo sulla linea destra che consente a Caissie di chiudere il giro del diamante e siglare il 3-1. Risposta immediata di Porto Rico con Maldonato che esce, ma riesce a dar modo ad Arenado di correre per il 3-2. Contro i vari lanciatori canadesi, però, le occasioni scarseggiano per i portoricani che non riescono a mandare in porto il recupero.

Nel girone D, invece, va in scena l’ormai inutile Israele-Paesi Bassi che finisce sul 6-2 con i due Paesi sia già eliminati che qualificati per il prossimo Classic. Primi a segnare gli olandesi con un bel primo inning a livello tattico con l’accoppiata Bogaerts-Jones e poi con Gregorius che piazza la volata di sacrificio, poi nel secondo inning arriva Gelof ad accorciare le distanze con un doppio. Nel sesto arrivano due singoli, di Schreck e Gelof (due punti) e poi il doppio di Melof per chiudere la questione.