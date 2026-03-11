World Baseball Classic 2026: Italia-Messico per la qualificazione dopo l’impresa

Italia contro Messico, il match che nei fatti vale la qualificazione nel gruppo B del World Baseball Classic 2026. Dopo l’impresa notturna contro Team USA, gli azzurri di Francisco Cervelli devono compiere un’altra cosa di quelle grandi: battere, o perlomeno tenere a bada, i messicani per poter andare avanti nel torneo, un fatto ancora non sicuro per via delle questioni che si sono create nella classifica del raggruppamento.

Innanzitutto, lo scenario più semplice: qualora l’Italia dovesse superare il Messico allora andrebbe a chiudere al primo posto da imbattuta nel girone (4-0) e passerebbero anche gli USA (3-1), mentre il Messico si fermerebbe a 2-2. Tutto chiaramente cambia in caso di vittoria della Novena Mexicana.

Questo perché, nel caso, tutte le squadre andrebbero a 3-1. Garantito che non si vada all’extra inning, che altererebbe la matematica della situazione, bisogna tenere in considerazione il criterio delle basi concesse divise per gli out difensivi. All’atto pratico, questa è la migliore statistica per il Messico: vincendo avanzerebbe in modo automatico. Il discorso è più complesso per l’Italia, perché deve concedere quattro punti o meno per avere la sicurezza assoluta di passare, mentre con cinque o più va avanti Team USA. Questo, ripetiamo, in caso di sconfitta degli azzurri e senza extra inning, che cambierebbero di nuovo le cose.

In ogni caso, al Daikin Park di Houston quella di stanotte sarà una partita tutta da seguire, perché in casa Italia, se è vero che gli echi del successo contro i giocatori a stelle e strisce non si sono spenti, è altrettanto vero che c’è da pensare concretamente al Messico, una squadra che non è solo Randy Arozarena, ma di giocatori importantissimi ne ha a partire da Jarren Duran. E, tanto per cambiare, è l’uomo dal maggior numero di fuoricampo del torneo fino ad ora: tre. Ma l’attenzione dovrebbe essere spostata su tanti, tantissimi: Jonathan Aranda, Alek Thomas, e ancor più naturalmente Alejandro Kirk. Tutti possono fare parecchio male quando fanno girare la mazza: starà ai lanciatori azzurri tenerli a bada tutti, dal primo all’ultimo.

Per completare un girone che, finora, è stato al di là delle immaginazioni già solo con la vittoria contro gli americani. Ma, a questo punto, è chiaro che non ci si può fermare qui, ma bisogna continuare su quella strada già tracciata da Francisco Cervelli a più riprese. L’aveva sempre detto: sempre pensarsi in grado di vincere con chiunque, in estrema sintesi. Sognare in grande. Fare in grande.