World Baseball Classic finito per Kyle Teel: il sostituto arriva direttamente dall’Italia

Dopo la leggendaria vittoria per 8-6 contro gli USA, nella terza partita del Girone B del World Baseball Classic, l’Italbaseball è impegnata ora nelle operazioni di riposo e recupero verso il match che stasera – dalla mezzanotte – la vedrà andare faccia a faccia con il Messico per cercare di certificare il passaggio ai quarti di finale del torneo.

Dal roster azzurro di Francisco Cervelli arriva però, una nota stonata: il ricevitore titolare Kyle Teel, autore di una prestazione clamorosa contro gli Stati Uniti, si è infortunato a livello muscolare – nel corso del sesto inning, mentre era impegnato in una corsa fra le basi – e sarà out per tutto il resto della rassegna.

Lo staff tecnico italiano ha già reso noto il nome del suo sostituito. Si tratta di Andres Antonio Annunziata Nino, italo-venezuelano classe 2005, che è sotto contratto con il Nettuno: giocatore che ha militato nell’Italia sin dal Mondiale U18 del 2022 e che nel 2023 si è messo in mostra agli Europei U23 per la sua capacità di battuta.

“È uno dei miei ricevitori in Italia”, ha dichiarato ai microfoni del sito del World Baseball Classic il manager dell’Italia, Francisco Cervelli. “È l’unico che abbiamo. Ha lavorato duramente con noi. Penso che sia lui la persona giusta, perché non abbiamo nessun altro.”

Le parole di Cervelli fanno riferimento a quanto successo in queste ultime settimane, proprio nel ruolo da ricevitore che lui stesso aveva interpretato da giocatore: prima gli infortuni di Alberto Mineo e Giaconino Lasaracina, ora quello di Kyle Teel, una vera e propria sfortuna per l’Italia che resta con JJ D’Orazio e Andres Antonio Annunziata Nino.