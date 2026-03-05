World Baseball Classic 2026: definito il pitcher partente dell’Italia contro il Brasile

Al Daikin Park di Houston sarà Samuel Aldegheri il lanciatore partente dell’Italia nella prima partita del World Baseball Classic 2026, in programma contro il Brasile nella giornata di sabato 7 marzo, alle ore 19.00 italiane.

La scelta è ricaduta su Aldegheri, veronese, classe 2001, colui il quale è stato il primo giocatore nato e cresciuto in Italia ad aver lanciato in MLB: è accaduto con i Los Angeles Angels nel 2024, mentre ha lanciato altre 5 volte nella stagione 2025.

Il manager dell’Italia, Francisco Cervelli, può contare su una batteria molto profonda di lanciatori, che conta anche Dan Altavilla, Dylan DeLucia, Matt Festa, Gordon Graceffo, Alek Jacob, Joe La Sorsa, Michael Lorenzen, Ron Marinaccio, Kyle Nicolas, Aaron Nola, Adam Ottavino, Gabriele Quattrini, Claudio Scotti e Greg Weissert.

Nel prosieguo del torneo, poi, l’Italia affronterà, nella prima fase a gironi, domenica 8 marzo alle ore 18.00 la Gran Bretagna, mercoledì 11 marzo alle ore 2.00 gli Stati Uniti, ed infine giovedì 12 marzo alla mezzanotte il Messico, in quella che potrebbe essere la sfida decisiva per il passaggio del turno.