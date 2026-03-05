Baseball
Una buona Italia cede all’ultimo inning nell’ultima amichevole prima del World Baseball Classic
Dopo la vittoria convincente di ieri contro i Chicago Cubs, Una buona Italia è caduta al fotofinish in occasione del secondo nonché ultimo incontro amichevole prima degli attesissimi World Baseball Classic 2026. Gli azzurri nello specifico sono stati sconfitti per 3-4 dai Los Angeles Angels presso il Tempe Diablo Stadium.
Una disputa che ha comunque fornito delle indicazioni interessanti. Dopo due inning terminati con il tabellone bloccato, i ragazzi guidati dal Commissario Tecnico Francisco Cervelli rompono gli indugi nella terza ripresa, complice un fuori campo da due punti da parte di Jon Berti. Gli statunitensi accorciano però subito le distanze al quarto, servendosi di un singolo di Grisson che ha mandato Jorge Soler a segno.
La formazione tricolore si riporta poi avanti di due unità nel quinto round, sfruttando un doppio di Vinnie Pasquantino che permette a Dante Nori di timbrare, preludio però del cameback da parte degli avversari, avvenuto prima con un homer siglato da Jorge Soler al sesto e, inoltre, da un altro fuoricampo ad opera del veterano Jeimer Candelario all’ottavo.
Sul parziale di 3-3, i due team approdano in un ultimo atto molto delicato, dove i californiani si rivelano più lucidi segnando il 3-4 della vittoria grazie ad una volata di sacrificio da parte del solito Jeimer Candelario e del conseguente affondo di Nelson Rada. Ma sono diversi gli aspetti positivi: dall’inizio perfetto sul monte di lancio di Gabriele Quattrini alle valide maggiori colpite rispetto agli avversari (9 contro 7), passando per le buone soluzioni difensive. Dalla prossima volta in poi si comincerà a fare davvero sul serio.