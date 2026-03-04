World Baseball Classic 2026: sarà ancora USA-Giappone per il titolo? Fioccano le outsider

Stati Uniti contro Giappone, la nuova sfida? Evidentemente sì, secondo i pareri di praticamente tutti quelli che navigano attorno al World Baseball Classic. Del resto parliamo dei due Paesi che hanno la migliore tradizione e offrono anche il meglio possibile dentro e fuori dalla MLB. Il tutto, però, con una variabile che fa pendere la bilancia a favore degli States.

Ed è un fattore pesante, anzi pesantissimo: il fatto che il Giappone non avrà Shohei Ohtani, nei fatti ad oggi il miglior giocatore del pianeta, uno che può mettersi a fare qualsiasi cosa e può trasformarla in oro. Certo, i nipponici hanno un eccezionale riferimento in Yoshinobu Yamamoto, di cui qualcuno dice, senza esagerare, che ci ha messo pochissimi secondi per diventare una superstar MLB. Il fatto è, però, che gli States sono letteralmente pieni zeppi di star: Aaron Judge, mister 62 fuoricampo nel 2022, poi Tarik Skubal, Paul Skenes e il miglior catcher della lega, Cal Raleigh. Basterebbero questi nomi, ce ne sono forse decine di altri, ma non stiamo qua a elencarli tutti.

Una vera outsider c’è, ed è la Repubblica Dominicana, che può contare sul potente e spaventoso prima base Vladimir Guerrero Jr. dei Toronto Blue Jays, ma anche su Juan Soto, uno che non è un caso se per sei volte è stato nominato Silver Slugger (trattasi del premio per il miglior giocatore offensivo tra American e National League). E poi una delle stelle dei Philadelphia Phillies, tra le squadre senz’altro meglio rappresentate al Classic, vale a dire Cristopher Sanchez.

Attenzione, però, a tutto il potere che può arrivare dal continente americano. Venezuela, per esempio: hanno rapito tantissimi con il loro gioco nel 2023, e lo scalpo degli USA in quell’anno è stato davvero molto vicino. Ripartirà da Ronald Acuña Jr. come da William Contreras, ma soprattutto da Ranger Suarez, che sarebbe ancora più riconosciuto senza i continui problemi di infortuni. Il Messico, poi, è pure il principale problema dell’Italia nel girone, nel senso che dovrà per forza passare sopra questa serie di giganti della MLB che partono da Alejandro Kirk e proseguono con Randy Arozarena. Delle chance le hanno anche Porto Rico e Corea del Sud, ma se c’è un torneo in cui può succedere di tutto questo è il Classic. Un eventonel quale si è vista la Colombia battere il Messico nel 2023, in cui i Paesi Bassi sono arrivati due volte in semifinale. In tutto questo, perché l’Italia non potrebbe inserirsi?