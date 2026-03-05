World Baseball Classic 2026: Australia e Corea del Sud a segno nella prima giornata

Si è alzato il sipario sul World Baseball Classic 2026. Ad aprire i battenti è stato il raggruppamento C, in scena in oriente, nello specifico in Giappone, a Tokyo. due gli incontri disputati nella giornata odierna nel Sol Levante, contrassegnati dalle vittorie rispettivamente di Australia e Corea del Sud.

Buono il match degli oceanici che, nella fattispecie, hanno colpito più valide rispetto agli avversari (sette contro tre). L’incontro si è sbloccato al quinto inning, momento del fuoricampo ad opera di Robbie Perkins che è valso due punti. A mettere a referto il timbro del definitivo 3-0 ci ha invece pensato Travis Bazzana, siglando un altro fuoricampo.

I sudcoreani si sono invece imposti ampiamente sulla Repubblica Ceca in una partita fortemente indirizzata già dalla prima ripresa, complice un grand slam battuto da Bo Gyeong Moon che portato in dote ben quattro unità. Il parziale è poi aumentato nell’inning successivo grazie ad un altro sigillo messo a referto su una situazione di forceout. Successivamente, al terzo round un altro homers, stavolta firmato da Shay Whitcomb, ha portato il risultato sul 6-0.

I cechi hanno provato ad accorciare al quinto, segnando due punti sempre con un fuoricampo battuto da Terrin Vavra. Ma al quinto atto gli asiatici allungano ulteriormente sfoderando l’ennesimo homers della sfida, realizzato ancora una volta da Shay Whitcomb, preludio del singolo di Bo Gyeong Moon e del groundout validi di Hyeseong Kim che portano il tabellone sul 3-10 al termine del settimo inning. Successivamente ci sarà spazio anche per l’ultimo punto di matrice sudcoreana, scaturito da un fuoricampo di Jamhai Jones, e del timbro ceco di Jan Pospisil sul volata di sacrificio.