Baseball: Samuel Aldegheri convince ancora in MLB con i Los Angeles Angels

Samuel Aldegheri continua a convincere in MLB. Il lanciatore ormai in orbita stabile dei Los Angeles Angels è ritornato a lanciare nella lega più sognata del baseball globale, e si è reso ottimamente protagonista contro i Chicago White Sox, e il precedente successo era arrivato contro i New York Yankees.

Nella notte, il primo lanciatore nato e cresciuto in Italia ad aver preso la via della MLB dalla porta principale si è reso ampiamente protagonista nel 4-3 degli Angels. Per lui prima da partente, con quattro riprese complete e il punteggio sul 2-2 quando è uscito.

Per Aldegheri si tratta di una partita “no decision”, che, tradotta per chi è meno avvezzo alle questioni di baseball, significa che non gli è stata accreditata una performance da lanciatore vincente né da perdente, non incontrando neppure i requisiti minimi di inning in tal senso.

Nei fatti, si è trattato di un incontro nel quale Aldegheri ha subito due punti nel primo inning e non ha poi più concesso altro che due singoli. All’atto pratico, l’avventura dell’italiano continua nel modo giusto e lo si aspetta verso nuove vette.