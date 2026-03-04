World Baseball Classic 2026: tutti i convocati dell’Italia e le stelle in arrivo dalla MLB

Senza lanciarci in troppe cerimonie, andiamo a scoprire in termini brevi tutti i giocatori che faranno parte del roster dell’Italia al World Baseball Classic 2026. Tutti, uno per uno, sotto l’occhio della lente d’ingrandimento e una breve descrizione che fa capire quel che possono dare.

LANCIATORI

Samuel Aldegheri: veronese, classe 2001, è il primo nato e cresciuto in Italia ad aver lanciato in MLB con i Los Angeles Angels, nel 2024, e ha lanciato altre cinque volte nella stagione 2025.

Dan Altavilla: di Greenock, Pennsylvania, classe 1992, dal 2016 in MLB. Nel 2025 record di 8-9 ai Chicago White Sox; questa stagione la giocherà con i Minnesota Twins. Per lui ERA di 4 e 155 strikeout in carriera.

Dylan DeLucia: di Port Orange, Florida, classe 2000, fa parte dell’organizzazione dei Cleveland Guardians e sta rapidamente scalandone le gerarchie, essendo arrivato in poco tempo in doppio A agli Akron RubberDucks.

Matt Festa: di Brooklyn, New York, classe 1993, è in MLB dal 2018 e attualmente gioca con i Cleveland Guardians. Per lui in carriera un ERA di 4.45 e 182 strikeout. Secondo Classic con l’Italia.

Gordon Graceffo: di Wayne, New Jersey, classe 2000, ha debuttato in MLB nel 2024 con i St. Louis Cardinals, per i quali tuttora gioca. Fino a oggi ERA di 6.04 e 46 strikeout; i Cardinals lo avevano scelto al quinto giro del draft 2021.

Alek Jacob: di Spokane, Washington, classe 1998, dal 2023 gioca in MLB e lo ha sempre fatto coni San Diego Padres. Per lui ERA di 4.06 e 47 strikeout nella carriera di Major League, dopo anni di grandissimo successo a Gonzaga dov’è stato anche lanciatore dell’anno della West Coast Conference.

Joe La Sorsa: di Mount Kisco, New York, classe 1998, è in MLB dal 2023 e giocherà nella prossima annata con i Pittsburgh Pirates. ERA di 5.07 in carriera con 43 strikeout, si è fatto ben volere in Italia in virtù della sua partecipazione al Classic del 2023.

Michael Lorenzen: di Anaheim, California, classe 1992, è in MLB dal 2015 e quest’anno lo disputerà con i Colorado Rockies. ERA di 4.08 per lui in carriera, con 826 strikeout: è uno dei punti di forza dell’Italia. Autore anche di una no hitter nella stagione 2023.

Ron Marinaccio: di Toms River, New Jersey, classe 1995, è in MLB dal 2022 e si è accasato nel 2025 ai San Diego Padres. ERA di 3.02 e 149 strikeout per lui, che da starter nella prima fase della carriera al college si è trasformato in rilievo nel 2017.

Kyle Nicolas: di Massillon, Ohio, classe 1999, ha sempre giocato con i Pittsburgh Pirates dal 2023. Per lui ERA di 4.68 e 96 strikeout. Si tratta di un uomo con famiglia di fama: è nipote del quarterback di NFL Todd Blackledge.

Aaron Nola: di Baton Rouge, Louisiana, classe 1993, è tra i grandissimi nomi che l’Italia può vantare. ERA di 3.83 in carriera con ben 1876 strikeout, fin dal 2015 veste la maglia dei Philadelphia Phillies. Per lui anche una chiamata da All Star nel 2018, ed è uno dei punti di forza più grandi che Francisco Cervelli può utilizzare.

Adam Ottavino: di Manhattan, New York, classe 1985, ha debuttato in MLB nel 2010 ed è attualmente free agent dopo aver giocato, nelle ultime stagioni, sulle due sponde di New York e anche ai Boston Red Sox, per non farsi mancare nulla. In carriera, oltre ad aver vestito più volte la maglia dell’Italia al Classic, vanta un ERA di 3.48 e 862 strikeout, nonché 46 volte in cui è stato il salvatore della situazione.

Gabriele Quattrini: di Potenza Picena, classe 1996, è uno dei punti fermi della Nazionale italiana e di Macerata, con cui ha sempre giocato tranne che per una singola stagione a San Marino. Giocatore imprevedibile con i suoi lanci, potrà essere uno degli osservati speciali al Classic.

Claudio Scotti: di Roma, classe 1998, è entrato all’ultimo nel roster del Classic in sostituzione di Alessandro Ercolani. Per lui, che si è trovato nelle organizzazioni di Pirates e Mets, è il secondo Classic in carriera.

Greg Weissert: di Bay Shore, New York, classe 1995, è in MLB dal 2022 e attualmente è ai Boston Red Sox, potendo così godere del tradizionale ascolto di “Sweet Caroline” di Neil Diamond. Per lui ERA di 3.28 con 148 strikeout, aggiornati (come i precedenti) alla stagione 2025.

RICEVITORI

J.J. D’Orazio: di Maracay, Venezuela, classe 2001, è entrato nel roster del Classic in sostituzione del capitano storico dell’Italia, Aberto Mineo. Fa parte dei Los Angeles Angels ed è già stato in maglia azzurra agli Europei del 2023, anche se quell’esperienza tutti preferirebbero dimenticarla.

Kyle Teel: di Ridgewood, New Jersey, classe 2002, vanta una media battuta di .273 con 8 fuoricampo e 35 RBI. Attualmente ai Chicago White Sox, è stato uno dei giocatori più adocchiati ai tempi dell’università, tanto da essere scelto al primo giro del draft 2023 dai Boston Red Sox.

INTERNI

Sam Antonacci: di Springfield, Illinois, classe 2003, è un giocatore di Minor League dei Chicago White Sox dalle grandi prospettive future. Non guadagnerà più dei colleghi più famosi, ma nel 2024, quando i White Sox lo hanno scelto al draft, si è assicurato un guadagno di oltre mezzo milione di dollari.

Jon Berti: di Troy, Michigan, classe 1990, è uno tra i più esperti in assoluto. Attuale free agent, ha giocato per quattro franchigie nella sua carriera e vanta una media battuta di .256 con 24 home run, 128 RBI e 108 basi rubate.

Zach Dezenzo: di Canton, Ohio, classe 2000, può dire di giocare in casa nel girone eliminatorio, dal momento che fa parte degli Houston Astros. Debutto in MLB nel 2024 per lui, che ha come statistiche media battuta di .244, 4 home run e 18 RBI.

Andrew Fischer: di Brick Township, New Jersey, classe 2004, è un prima base che gioca nell’organizzazione dei Milwaukee Brewers, dai quali è stato scelto come ventesimo al draft. E, per di più, nel primo giro. L’ingaggio: 3,5 milioni di dollari.

Giaconino Lasaracina: nato a Capuano, Venezuela, classe 2003, è uno dei nomi entrato più nell’immaginario della squadra azzurra, se non altro perché proprio recentissimo è stato il suo ingresso nel novero dell’organizzazione dei Toronto Blue Jays.

Miles Mastrobuoni: di San Ramon, California, classe 1995, vanta una media battuta di .231 con 2 home run, 21 RBI e 22 basi rubate. Tra i maggiori nomi italiani del Classic, si è già cimentato nella rassegna con la maglia azzurra. Attualmente ai Seattle Mariners.

Vinnie Pasquantino: di Richmond, Virginia, classe 1997, il prima base che in tanti conoscono anche come Pasquarch è anch’egli nome da tenere fortemente d’occhio. Media battuta per lui di .266 con 70 home run e 262 RBI, è parte dei Kansas City Royas.

Thomas Saggese: di Carlsbad, California, classe 2002, sarà tra i nomi più interessanti e si è già visto molto bene in preparazione. Per lui in carriera, fino a questo momento in cui milita nei St. Louis Cardinals, media battuta di .250, tre fuoricampo e 29 RBI.

ESTERNI

Jac Caglianone: di Tampa, Florida, classe 2003, è un esterno dei Kansas City Royals ai quali si è unito nel 2025 dopo essere stato sesta scelta al draft MLB del 2024. Proveniente da una grande era universitaria, e ancor prima alla high school, vanta una media battuta di .157 con 7 fuoricampo e 18 RBI.

Dominic Canzone: di Cleveland, Ohio, classe 1997, è uno dei giocatori che può cambiare le sorti azzurre in questo Classic. Media battuta di .247 per l’esterno dei Seattle Mariners, che vanta anche nella propria carriera 25 fuoricampo e 70 RBI.

Jakob Marsee: di Dearborn, Michigan, classe 2001, ha debuttato in MLB con i Miami Marlins, con i quali tuttora gioca. Per lui nella citata annata media battuta di .292 con 5 fuoricampo e 33 RBI dopo una carriera universitaria di livello. Lo avevano draftato i Padres, con i quali però non è mai sceso in campo.

Nick Morabito: di McLean, Virginia, classe 2003, è un giocatore di Minor League appartenente all’organizzazione dei New York Mets. Aggiunto al roster da 40 giocatori per questioni regolamentari nel 2025, è stato draftato dai Mets al secondo giro nel 2022, scegliendo di andare per le vie della MLB invece di passare a Virginia Tech in campo universitario.

Dante Nori: di Toronto, Ontario, Canada, classe 2004, è un esterno che ha avuto il privilegio di essere draftato al primo giro nel 2024 dai Philadelphia Phillies. Attualmente non ha ancora presenze all’attivo in Major League, ma sta provando a scalare le vie delle squadre delle organizzazioni. Figlio di Micah Nori, assistente allenatore ai Minnesota Timberwolves in NBA.

STAFF TECNICO

Francisco Cervelli (manager), Ron Wotus (bench coach), Frank Menechino (hitting coach), Jorge Posada (assistant hitting coach), Alessandro Maestri (pitching coach), Dave Righetti (pitching coach), Allard Baird (coach prima base), Lipso Nava (coach terza base), Sal Fasano (bullpen coach), Andres Annunziata (bullpen catcher), Drew Rossi (bullpen catcher), Jack Santora (batting practice pitcher)