Novara-Conegliano oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario gara-2 semifinale, canale, streaming

Gara2 tra Igor Gorgonzola Novara e Prosecco Doc Imoco Conegliano si presenta come uno snodo già decisivo nella serie di semifinale playoff, dopo una gara1 combattutissima che ha confermato, ancora una volta, il divario sottile ma reale tra le due squadre. Il successo al tie-break di Conegliano ha ribadito la capacità delle campionesse d’Italia di gestire i momenti chiave, ma ha anche mostrato una Novara pienamente dentro la serie e pronta a giocarsi le proprie carte davanti al pubblico del Pala Igor.

I numeri della prima sfida raccontano una partita di grande equilibrio: Conegliano ha fatto la differenza soprattutto nei momenti di break, con una maggiore incisività nei frangenti decisivi, mentre Novara ha saputo reggere bene il cambio palla, dimostrando di poter mettere in difficoltà il sistema difensivo delle venete. È proprio su questo equilibrio tecnico e mentale che si giocherà gara2.

Dal punto di vista tecnico, Conegliano ha trovato risposte importanti dalle sue bocche da fuoco principali, con Zhu Ting e Isabelle Haak capaci di incidere nei momenti cruciali, ma anche con qualche passaggio a vuoto che ha consentito a Novara di rientrare più volte in partita. Per le venete sarà fondamentale alzare il livello di continuità, evitando quei cali che hanno riaperto il match, anche alla luce delle energie spese in settimana con la qualificazione alla Final Four di Champions League.

Novara, dal canto suo, ha avuto segnali molto incoraggianti soprattutto da Tatiana Tolok e dal contributo complessivo del sistema offensivo, ma dovrà migliorare l’efficienza nei momenti di contrattacco e limitare i passaggi a vuoto nei set centrali, dove Conegliano ha spesso preso il largo. Il fattore campo può diventare un elemento determinante: al Pala Igor servirà una prestazione ancora più aggressiva al servizio per mettere pressione alla costruzione di gioco di Wolosz.

I precedenti stagionali sorridono a Conegliano, sempre vincente, ma gara1 ha dimostrato che la distanza si è ridotta e che la serie può ancora cambiare direzione. Gara2 diventa così un crocevia fondamentale: Conegliano ha l’occasione di indirizzare la serie sul 2-0, mentre Novara si gioca una fetta importante delle proprie ambizioni di finale, con la necessità di pareggiare i conti prima del ritorno al Palaverde.

Il fischio d’inizio è in programma al Pala Igor di Novara sabato 21 marzo con inizio alle 21.15. E’ prevista la diretta Tv su Raisport Hd, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su DAZN e su Volleyballworld.com e gratuitamente su Rai Play. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Igor Gorgonzola Novara e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano.

A CHE ORA LA SERIE A1 DI VOLLEY FEMMINILE

Sabato 21 marzo – Pala Igor di Novara

Ore 21.15 Igor Gorgonzola Novara vs Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport HD

Diretta streaming: Volleyballworld.com, DAZN, Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport.