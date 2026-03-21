Conegliano strapazza Novara e vola sul 2-0 in semifinale scudetto: Gabi torna da big, Haak risolutrice

Conegliano ha travolto Novara nella gara-2 della semifinale scudetto di volley femminile, imponendosi al PalaIgor con uno schiacciante 3-0 (25-12; 25-21; 25-17) e portandosi sul 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre si qualifica all’atto conclusivo, da disputare contro chi avrà la meglio nel confronto tra Milano e Scandicci). Dopo la funambolica rimonta inscenata nel primo atto di fronte al proprio pubblico del PalaVerde, con annessa affermazione al tie-break, le Campionesse d’Europa hanno pigiato sull’acceleratore e hanno chiuso agevolmente i conti in poco più di un’ora di gioco, non permettendo mai alle piemontesi di rimanere in scia.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli, che in settimana hanno conquistato la qualificazione alla Final Four di Champions League, hanno giganteggiato nel primo set e nella seconda frazione si sono issate sul 10-7, conservando il vantaggio fino al termine. Terzo parziale a senso unico in favore delle Campionesse d’Italia, che ora avranno la possibilità di chiudere i conti tra le mura amiche: la serie terminerà con un dirompente 3-0 in favore della prima classificata della regular season oppure le Zanzare avranno una reazione d’orgoglio meritandosi il diritto di tornare a giocare di fronte al proprio pubblico?

L’opposto Isabelle Haak ha fatto la differenza (15 punti), la schiacciatrice Gabi è tornata a giocare da titolare dopo un paio di settimane e si è messo in luce con 14 punti, affiancata di banda da Zhu Ting (10). Regia impeccabile di Joanna Wolosz, che si è affidata anche alle centrali Cristina Chirichella e Sarah Fahr (sei punti a testa). Tra le fila di Novara le migliori sono state la bomber Tatiana Tolok (12 punti) e i martelli Mayu Ishikawa e Lina Alsmeier (7 punti a testa).