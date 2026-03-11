Volley, Piacenza tramortisce Berlino e si merita la semifinale di CEV Cup con i colpi di Bovolenta e Mandiraci

Piacenza si è qualificata alle semifinali della CEV Cup di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza: dopo aver espugnato la Max-Schmeling Halle con un secco 3-0, i Lupi si sono replicati di fronte al proprio pubblico del PalaBianca, sconfiggendo il Berlin Recycling Volleys per 3-0 (25-21; 29-27; 25-18) nel ritorno dei quarti di finale e proseguendo così la propria avventura in campo continentale.

I biancorossi, reduci dalla sconfitta subita contro Modena nella gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto, sono stati bravi a replicare all’allungo piazzato dai tedeschi in avvio del primo set e a rimontare dal 10-16 nel secondo set per poi imporsi ai vantaggi e blindare il passaggio del turno. In semifinale si affronterà la vincente del confronto tra i turchi del Fenerbahce Istanbul e gli sloveni del Volley Lubiana (i balcanici si sono imposti al tie-break nel confronto d’andata).

L’opposto Alessandro Bovolenta ha messo a segno 7 punti (33% in attacco), 9 marcature per lo schiacciatore Ramazan Mandiraci che è stato affiancato di banda da Lukas Bergmann (10). Il palleggiatore Paolo Porro ha mandato in doppia cifra anche il centrale Daniel Iyegbekedo (10, 5 muri) spalleggiato sottorete da Joris Seddik (4). A qualificazione ottenuta c’è stato spazio per Henri Leon (4), Dragan Travica (3) e Robbert Andringa (5), il libero Luca Loreti ha chiuso con il 63% in ricezione.