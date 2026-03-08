Volley, Modena firma la rimonta d’autore nei playoff scudetto: Porro e Sanguinetti stellari dallo 0-2 con Piacenza

Modena si è resa protagonista di una rimonta galattica nella gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley maschile: sotto per 0-2 e in svantaggio per 10-12 nel terzo set contro Piacenza di fronte al proprio pubblico del PalaPanini di Modena, i Canarini sono riusciti a recuperare e a trascinare la contesa al tie-break, dove hanno anche annullato un match-point sul 14-15 prima di piazzare tre punti consecutivi che hanno risolto la contesa.

Il Valsa Group si è così partito in vantaggio nella serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre passa il turno e si regala la semifinale contro la vincente di Perugia-Monza), ma l’impressione è che il testa a testa tra la quarta e la quinta classificata della Superlega possa essere molto lungo e decisamente equilibrato. Prestazione sopra le righe da parte dello schiacciatore Luca Porro (20 punti, 3 ace) e dell’opposto Paul Buchegger (16 punti, 8 ace), in luce anche il centrale Giovanni Sanguinetti (12 punti, 4 muri) e l’altro martello Vlad Davyskiba (14).

Il bomber Alessandro Bovolenta ha faticato a ingranare tra le fila dei Lupi (9 punti) ed è stato sostituita nel corso del quarto set, i migliori in campo per i biancorossi sono stati gli attaccanti Efe Mandiraci (22 punti) e José Miguel Gutierrez (17), in doppia cifra anche il centrale Robertlandy Simon (10 punti, 5 muri).