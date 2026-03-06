Volley, Italia in emergenza: De Giorgi perde Recine, dubbi su Michieletto. I possibili volti nuovi

La Nazionale Italiana di volley maschile farà il proprio esordio ufficiale in questa annata agonistica il prossimo 10 giugno, quando scenderà in campo a Ottawa (Canada) per affrontare la Francia nella prima partita della Nations League). Gli azzurri cercheranno di raggiungere la Final Eight in programma a Ningbo (Cina) dal 29 luglio al 2 agosto, per scaldare i motori in vista degli Europei, che a settembre metteranno in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Mancano ancora tre mesi all’inizio della stagione per i Campioni del Mondo, ma le notizie dall’infermeria non sono dalle migliori, soprattutto per quanto riguarda gli schiacciatori: Francesco Recine ha rimediato la rottura del tendine d’Achille sinistro lo scorso 4 marzo durante la semifinale d’andata della Challenge Cup; Alessandro Michieletto sta facendo i conti con una frattura da stress incompleta del peduncolo destro della quarta vertebra lombare ed è fermo da più di un mese.

I tempi di recupero non sono stati rivelati per nessuno dei due martelli: Recine (protagonista di tante belle prestazioni con la casacca di Milano, 251 punti nella regular season di Superlega) difficilmente sarà disponibile per il CT Fefé De Giorgi, mentre si spera di avere al meglio il titolarissimo Michieletto, MVP dell’ultima rassegna iridata. Indubbiamente c’è un’emergenza nel reparto di banda, dove tornerà però a disposizione Daniele Lavia: dopo l’infortunio dello scorso agosto e l’impossibilità a disputare i Mondiali, il calabrese è tornato in campo da poche settimane e si sta distinguendo con la maglia di Trento.

Mattia Bottolo ha convinto durante i Mondiali e sta disputando una buona stagione con la maglia di Civitanova, le altre certezze si chiamano Francesco Sani (bene a Verona) e Luca Porro (ottimo a Modena), entrambi già presenti nelle Filippine. Possibili volti nuovi? Davide Gardini si è distinto con profitto a Padova (284 punti, il miglior schiacciatore italiano in fase realizzativa in campionato), Giulio Magalini ha fatto il possibile per la causa della retrocessa Grottazzolina (243 punti), meriterebbe una possibilità il valido Mattia Orioli (classe 2004, 235 punti a Padova).