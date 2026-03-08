Dove vedere in tv Conegliano-Novara e Scandicci-Milano, A1 volley femminile 2026: orari gara-1 semifinali, programma, streaming

Conegliano-Novara e Scandicci-Milano sono le semifinali dei playoff scudetto di volley femminile, che incominceranno nel weekend del 14-15 marzo. Le serie saranno al meglio delle cinque partite: chi ne vince tre supera il turno e si guadagna il diritto di disputare l’atto conclusivo che assegnerà il tricolore. Si preannunciano dei confronti particolarmente, equilibrati, avvincenti e appassionanti che ci terranno compagnia nelle prossime settimane.

Si inizierà sabato 14 marzo (ore 20.30) con la gara-1 di Scandicci-Milano al PalaBig Mat Firenze, sfida che sarà animato dal grande duello tra le bomber Ekaterina Antropova e Paola Egonu. Si proseguirà poi domenica 15 marzo (ore 17.15) con la gara-2 di Conegliano-Novara: le Campionesse d’Italia riprenderanno la difesa del titolo di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, partendo con i favori del pronostico contro le Zanzare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gara-1 delle semifinali scudetto di volley femminile. Scandicci-Milano sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e in streaming su DAZN; Conegliano-Novara sarà trasmessa in diretta streaming su Rai Play Sport 2; garantita la diretta streaming di entrambe le partite su DAZN e la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GARA-1 SEMIFINALI SCUDETTO VOLLEY FEMMINILE

Sabato 14 marzo

Ore 20.30 Savino Del Bene Scandicci vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su RaiSportHD

Domenica 15 marzo

Ore 17.15 Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta streaming su Rai Play Sport 2

PROGRAMMA GARA-1 SEMIFINALI SCUDETTO VOLLEY: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

SCANDICCI-MILANO

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

CONEGLIANO-NOVARA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.