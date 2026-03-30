Vela, Berta/Calabrò e Chiavarini brillano per l’Italia nel day-1 del Trofeo Princesa Sofia 2026

Si apre con una giornata inaugurale tra luci e ombre per i colori azzurri il Trofeo Princesa Sofia 2026, primo appuntamento stagionale del Sailing Grand Slam (massimo circuito internazionale di vela olimpica) in corso di svolgimento nella baia di Palma di Maiorca. Quest’oggi le condizioni meteo variabili hanno portato a diversi abbandoni e rinvii, ma alcune classi hanno comunque completato le prime regate di qualificazione.

Italia sugli scudi nel 470 misto, con il binomio composto da Elena Berta e Giulio Calabrò che occupa la terza posizione assoluta dopo tre prove grazie ad un ottimo score di 3-3-4 (6 punti netti, scartando la quarta piazza dell’ultima regata) nella flotta blu, mentre l’altro quotato equipaggio azzurro formato dai freschi vice-campioni d’Europa Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini si attesta al settimo posto nella generale a quota 8 punti con un parziale di 1-7-9 nel Blue Group. Davanti a tutti con all’attivo 3 punti netti i padroni di casa spagnoli Xammar Hernandez/Cardona Alcantara ed i portoghesi Costa/Joao.

Buona partenza nel doppio maschile 49er per Valerio Marchesini/Leonardo Chistè, che terminano il day-1 nella top10 overall (in un gruppo che va dall’ottavo al decimo posto) con 6 punti netti collezionando due terzi posti e scartando un decimo nella flotta rossa, ma si propongono nelle zone nobili della classifica anche i giovani Lorenzo Pezzilli/Tobia Torroni, 17mi a 12 punti (5-7-15 nella flotta gialla).

Distante dalle posizioni che contano l’unica formazione tricolore in gara tra i 49erFX, con Sofia Giunchiglia/Giulia Schio in 32ma piazza dopo tre prove. Avvio in salita nell’unica prova disputata oggi anche per le italiane impegnate nel singolo ILCA 6, in cui riescono a difendersi solamente Chiara Benini Floriani (decima nella flotta gialla, 19ma assoluta) e Giorgia Della Valle (11ma nel gruppo giallo, 21ma overall) mentre perdono terreno le altre azzurre nella speranza di scartare più avanti il risultato odierno.

Molto bene nel singolo ILCA 7 un convincente Lorenzo Brando Chiavarini, in scia al leader australiano Matt Wearn (6 punti) grazie ad uno score di 2-5 nella flotta blu che lo proietta in quarta piazza provvisoria nella generale con lo stesso punteggio del secondo e del terzo. Giornata positiva anche per Mattia Santostefano 20° e Dimitri Peroni 21°. In contumacia dei due equipaggi di punta (Tita/Banti e Ugolini/Giubilei) che affronteranno la campagna olimpica verso Los Angeles 2028, l’Italia deve ridimensionare le sue ambizioni nel Nacra 17 a Maiorca ma può comunque sorridere per il nono posto assoluto di Federico Figlia di Granara/Caterina Sedmak dopo tre regate (3-5 ed un 16 come scarto nella flotta gialla).