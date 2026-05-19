Vela, guizzo di Peroni nel day-3 agli Europei ILCA7, bene Chiavarini. Caracciolo in top 10 nell’ILCA6

Un terzo giorno compromesso dal meteo quello appena andato in archivio sulle acque della JK Marina Krastela, località della Croazia teatro questa settimana dei Campionati Europei di vela riservati alla class ILCA6. Nel corso delle prime battute infatti una tempesta si è abbattuta sui gli atleti, consentendo di fatto lo svolgimento di poche regate.

Nello specifico in campo femminile, dunque nell’ILCA6, si sono svolti due segmenti che hanno consentito a Ginevra Caracciolo di gravitare in top 10. L’azzurra infatti in flotta blu ha strappato una quarta ed un’ottava piazza, arrivando al totale di 27 punti netti. Day-3 negativo invece per Chiara Benini Floriani, al momento ventiseiesima dopo aver chiuso i conti con 33-18 con si è attestata a quota 57 punti netti.

Ai piani alti, tolta la non europea Charlotte Rose (Stati Uniti), prima con 7 punti netti, svettano l’ungherese Maria Erdi, seconda con due lunghezze di distanza sulla prima della classe, oltre che la belga Emma Plasschaert, terza con 21 punti netti.

Migliora ulteriormente invece la situazione nell’ILCA7, complice il vistoso balzo in avanti di Dimitri Peroni, adesso terzo dopo aver terminato al quinto posto la regata odierna in flotta gialla con 9 punti netti. In scia Lorenzo Brando Chiavarini, oggi dodicesimo (piazzamento al momento scartato) ma sesta nel computo finale con 10 punti netti. Avanti spicca invece il neozelandese George Gautrey con 9, mentre il primo velista del Vecchio Continente è il neerlandese Duko Dos, secondo con 15. Al terzo posto virtuale, subito dietro Peroni, c’è invece Philipp Buhl con 10 punti. Domani, mercoledì 20 maggio, comincerà la fase finale.