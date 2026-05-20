Vela: Chiavarini tiene botta nel primo giorno di Final Series agli Europei ILCA 7

Va in archivio il primo giorno di Final Series sulle acque di Marina Kastela, località della Croazia teatro questo fine settimana dei Campionati Europei 2026 di vela, classe ILCA 7 ed ILCA 6. Nella giornata odierna si sono disputate complessivamente sei regate, tre per parte, che hanno cambiato parzialmente la classifica generale.

In categoria maschile, dunque nell’ILCA 7, ha perso leggermente quota Dimitri Peroni, ieri in top 3 d oggi scivolato in nona piazza a causa di un primo segmento in cui è arrivato diciottesimo, per poi accomodarsi al sedicesimo ed al quindicesimo posto, totalizzando così 54 punti netti. Migliore il rendimento di Lorenzo Brando Chiavarini, al momento sesto complessivo ma terzo tra gli europei con un filotto di 11-14-17 (scartato) che gli hanno consentito di attestarsi in zona 47 punti netti.

Ai piani alti svetta il neozelandese George Gautrey con 23 sigilli, gli stessi del cipriota Pavlos Kontides. Terzo c’è invece il tedesco Phillip Buhl con 27, seguito dall’australiano Zac Littlewood (32) e dal rappresentante di Hong Kong Nicholas Halliday (44). Da segnalare inoltre il quindicesimo piazzamento di Antonio Pascali con 62 punti.

In campo femminile sorpasso per l’ungherese Maria Erdi, che adesso comanda le operazioni grazie ad un 21-9-2 con cui ha raggiunto 31 punti netti, precedendo la statunitense Charlotte Rose, seconda con 32, e la belga Emma Plasschaert, terza con 33, due lunghezze meno della britannica Matilda Nicholls, quarta con 35. Rimane in top 10 Ginevra Caracciolo, sesta grazie ad un 16-12-18 (scartato) utile per racimolare 65 punti netti. Più indietro Chiara Benini Floriani, ventiquattresima con 121, oltre che Emma Mattavi, trentesima con 142.