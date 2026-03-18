Vallefoglia vince la Challenge Cup! L’Italia festeggia il primo trofeo in Europa, Bici e Omoruyi decisive

Vallefoglia ha vinto la Challenge Cup 2026 di volley femminile, la terza competizione europea per importanza alle spalle della Champions League e della CEV Cup. La squadra marchigiana ha alzato al cielo il trofeo ad Atene, dove ha sconfitto il Panathinaikos per 3-0 (25-20; 27-25; 25-16) nella finale di ritorno, dopo essersi imposta al tie-break nel match d’andata disputato settimana scorsa di fronte al proprio pubblico della Vitrifrigo Arena.

Alla prima apparizione della loro storia in campo continentale, le Tigri sono subito riuscite a fare festa, mettendo le mani sulla coppa con pieno merito, dopo essersi salvate in rimonta al golden set al primo turno e avere poi inanellato una serie di prestazioni decisamente convincenti. Le ragazze di coach Andrea Pistola, già seste nella regular season di Serie A1 (eliminate ai quarti di finale dei playoff scudetto per mano di Milano), hanno portato la Challenge Cup in Italia per la 27ma volta, la quinta consecutiva dopo le affermazioni di Scandicci, Chieri, Novara e Roma nelle ultime quattro annata agonistiche.

Le biancoverdi hanno operato l’allungo decisivo nel cuore del primo set, mentre nella seconda frazione si sono rese protagoniste di una rimonta poderosa: sotto per 8-2, 13-5 e 20-16, Vallefoglia ha ribaltato la situazione (21-21), ha annullato un altro break sul 21-23 e ha poi fatto festa ai vantaggi. Le greche ci hanno provato in avvio del terzo parziale, ma sul 10-10 le marchigiane hanno mostrato ulteriormente i muscoli, si sono issate sul 19-12 e hanno fatto festa.

Prestazione rimarchevole da parte dell’opposto Erblira Bici (23 punti, 3 muri, 51% in attacco), in doppia cifra anche la schiacciatrice Loveth Omoruyi (10 punti, 48% in fase offensiva, 44% in ricezione) affiancata di banda da Gaia Giovannini (5), al centro si sono distinte Sonia Candi (9 punti, 4 muri) e Bozana Butigan (6) sotto la regia di Valentina Bartolucci. Tra le fila del Panathinaikos allenato da coach Giovanni Chiappini, le migliori sono state Monika Lampkowska (13 punti), Haylie Bennett (13) e Micaya White (11).