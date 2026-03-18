Conegliano-Zeren Spor Ankara oggi in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Dopo il brillante successo conquistato nella gara di andata in Turchia, l’A. Carraro Prosecco DOC Conegliano si prepara a tornare in campo davanti ai propri tifosi per il match di ritorno dei quarti di finale della Champions League femminile. L’appuntamento è fissato per martedì 18 marzo alle ore 20.30 al PalaVerde di Villorba, dove le Pantere ripartiranno da una posizione estremamente favorevole contro lo Zeren Spor Ankara.

La squadra allenata da Daniele Santarelli ha infatti ottenuto un netto 3-0 nella sfida disputata ad Ankara, imponendo il proprio gioco e chiudendo il confronto in appena 77 minuti. Una prestazione autoritaria che ha ribadito ancora una volta la dimensione internazionale del club veneto. Per conquistare la qualificazione alla Final Four, alle campionesse d’Europa sarà sufficiente vincere due set. Qualora invece Conegliano dovesse perdere 3-0 o 3-1, l’accesso alla fase finale verrebbe deciso dal golden set di spareggio.

Il ritorno si presenta dunque in un clima di grande fiducia per la formazione veneta, consapevole di aver mostrato una chiara superiorità nel primo confronto. In Turchia la vittoria è stata costruita soprattutto grazie alla capacità di accelerare nei momenti decisivi dei set, sfruttando un sistema offensivo molto efficace e una difesa ben organizzata. In attacco il peso maggiore è arrivato dal tridente composto da Isabelle Haak, Zhu Ting e Fatoumatta Sillah, schierata al posto dell’acciaccata Gabi. L’opposto svedese e la fuoriclasse cinese hanno chiuso entrambe con 16 punti, mentre Sillah ha garantito grande efficienza offensiva e continuità.

Importante anche il contributo della regista Joanna Wolosz, che ha guidato la squadra con grande lucidità distribuendo il gioco con equilibrio tra tutte le soluzioni offensive. Al centro, inoltre, Sarah Fahr e Cristina Chirichella hanno inciso soprattutto a muro, un fondamentale che potrebbe risultare determinante anche nella gara di ritorno, viste le difficoltà incontrate dalle turche nel superare il sistema difensivo di Conegliano.

Lo Zeren Ankara, allenato da Stevan Ljubicic, arriverà comunque a Villorba con l’obiettivo di provare a riaprire la serie. La squadra turca può contare su alcune individualità di alto livello, a partire dall’opposto Anna Lazareva e dalla schiacciatrice Aleksandra Uzelac, protagoniste anche nel match di andata con 11 e 16 punti rispettivamente. Molto dipenderà anche dalla regia di Ofelia Malinov, chiamata a rendere più imprevedibile il gioco offensivo della formazione anatolica.

Proprio Malinov, ex azzurra, è tornata recentemente in campo dopo un infortunio e rappresenta uno dei punti di riferimento della squadra. Nel reparto delle alzatrici è affiancata dalle turche Eylul Karadas, 24 anni, e Nisa Nur Yilmaz, 19 anni, arrivata in estate dall’Alfemo Zeren Spor. Nel ruolo di opposto lo Zeren può contare su due giocatrici di grande esperienza internazionale: la russa Anna Lazareva, 28 anni, proveniente dal Kuzeyboru, e la serba Brankica Mihajlovic, 34 anni, che ha militato anche nel campionato italiano con Monza dopo le esperienze in Corea del Sud con le KYK World All-Stars.

Il reparto delle schiacciatrici comprende la turca Şeyma Ercan Küçükaslan, al secondo anno nel club, il talento russo Svetlana Gatina, 22 anni e arrivata dalla Dinamo-Ak Bars, la serba Aleksandra Uzelac, confermata dopo l’esperienza brasiliana alla Fluminense, e la turca Saliha Sahin, 27 anni ed ex Besiktas. Al centro operano Kubra Akman, classe 1994 e alla seconda stagione con lo Zeren, Beyza Arici, 30 anni, arrivata dall’Eczacibasi di cui è stata a lungo una delle colonne, Janset Cemre Erkul, 28 anni ed ex Kuzeyboru, e la nazionale serba Maja Aleksic, che ha già giocato in Italia con Vallefoglia e nella scorsa stagione con Novara. A completare il roster ci sono i liberi Ozlem Alkan, proveniente dal Fenerbahce, e Ceren Onal, da due anni punto fermo del sistema difensivo della formazione turca.

Il fischio d’inizio è in programma al Palaverde di Villorba mercoledì 18 marzo con inizio alle 20.30. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Max (206 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv, su Sky Go e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra A. Carraro Prosecco Doc Conegliano e Zeren Spor Ankara.

A CHE ORA LA CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 18 marzo – Palaverde di Villorba

Ore 18.00 A. Carraro Prosecco Doc Conegliano vs Zeren Spor Ankara

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (206 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go e su Eurovolley tv (eurovolley.tv)

Diretta Live testuale: OA Sport.