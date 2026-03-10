Milano sogna, poi il VakifBank rimonta in Champions League: Egonu sfiora i 40 punti, serve il ribaltone in trasferta

Milano ha perso l’andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile, subendo la furibonda rimonta del VakifBank Istanbul di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud. Le meneghine si sono issate sul 2-0 contro la corazzata turca, dettando legge nei roventi finali dei primi due set, ma poi ha prestato il fianco al sontuoso recupero delle ragazze di coach Giovanni Guidetti, che si sono presentate all’appuntamento da leader della Sultanlar Ligi.

Il sestetto di coach Stefano Lavarini ha spaventato le avversarie per metà partita, ma poi non è riuscito a mantenere l’intensità tecnica e agonistica necessarie per portare a casa l’incontro, scivolando in maniera evidente nella situazione di perfetta parità del parziale decisivo (9-9). Milano è stata sconfitta per 3-2 (24-26; 22-25; 25-22; 25-22; 15-11) e ora sarà chiamata alla grande rimonta in trasferta: per qualificarsi alla Final Four della massima competizione europea bisognerà imporsi per 3-0 o 3-1, oppure vincere per 3-2 e poi aggiudicarsi il golden set di spareggio.

Una stratosferica Paola Egonu, capace di mettere a segno 38 punti (2 ace) con il 47% in attacco, non è bastata per imporsi. In coppia cifra anche le schiacciatrici Elena Pietrini (11 punti) e Khalia Lanier (11), subentrata a Rebecca Piva (3) nel terzo set. Prova di spessore delle centrali Anna Danesi (11 punti, 7 muri) ed Hena Kurtagic (11, 4 muri) sotto la regia di Francesca Bosio. Il VakifBank è stato trascinato dalle formidabili attaccanti Marina Markova (36 punti), Tijana Boskovic (20) ed Helena Cazaute (19).

LA CRONACA DI MILANO-VAKIFBANK ISTANBUL

Avvio di primo set equilibrato, poi Milano prova a mettere la freccia sul 7-8: diagonale di Egonu dalla seconda linea, due muri consecutivi di Danesi e break in favore delle padrone di casa, prontamente recuperato dalle stampatone di Boskovic e Gunes (10-10). Le meneghine rimettono la testa davanti con una stoccata di Egonu e un ace di Danesi (14-12), a cui il VakifBank replica con un diagonale di Boskovic e un muro di Ogbogu (15-15). Si ingaggia una serrata lotta punto a punto fino al 23-23: Cansu annulla il primo set-point procurato da Egonu (24-24), poi arriva l’errore delle turche e la parallela di Egonu chiude i conti.

Le ragazze di Lavarini hanno provato a mettere il turbo in avvio della seconda frazione: vincente e ace di Egonu intervallati dal muro di Kurtagic (6-3). Diagonale di Egonu, parallela e diagonale di Pietrini, muro di Kurtagic e Milano si issa sul +5 (11-6). Le padrone di casa non riescono però a conservare il vantaggio perché Markova si scatena a il VakifBank aggancia il pareggio a quota 13. Il nuovo break in favore di Milano arriva con l’ace di Egonu e il muro di Kurtagic (18-16), poi un mani-out di Pietrini si rivela fondamentale (20-17) prima di un finale ricco di botta e risposta fino al 23-22. Nella fase calda fa tutto Egonu: prima un vincente, poi un mani-out e conti chiusi.

Il terzo parziale è equilibrato fino al 9-8 in favore del VakifBank Istanbul, che poi attacca in maniera perentoria: pipe di Markova, primo tempo di Gunes, diagonale e muro di Markova per il +5 (13-8). Milano ha cercato di rimanere in scia e si è avvicinata anche a -2 (16-18, 20-22 e 21-23), ma Cazaute ha piazzato una doppia fiammata risolutiva. Milano prova a mettere il turbo in avvio del quarto set e si issa sul 3-0, ma il VakifBank ribalta di forza la situazione e vola sul 7-4 trascinato da Markova, difendendo il vantaggio fino al 9-12. Nel momento più difficile è Lanier a caricarsi le meneghine sulle spalle: due bei vincenti, intervallati dall’ace di Bosio, per il pareggio a quota 12. Boskovic fa la differenza con due vincenti e un muro, poi l’ace di Cazaute sancisce il 20-17.

Il VakifBank controlla nel finale, completa la rimonta e l’andata dei quarti di finale della Champions League si decide al tie-break. Si arriva in parità al 9-9, poi fa tutto Markova: vincente, mani-out, muro su Egonu e 12-9. Markova insiste con due superbe stoccate da posto 4 (14-10) e chiude i conti in maniera perentoria.