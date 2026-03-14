Milano parte forte: netto 3-0 a Scandicci e vantaggio nella serie di semifinale

La Numia Vero Volley Milano espugna il Pala BigMat di Firenze e si aggiudica gara1 della semifinale dei playoff di Serie A1 femminile, imponendosi con un netto 3-0 (28-26, 25-20, 25-16) sulla Savino Del Bene Scandicci. Un successo importante per la formazione lombarda, che si porta sull’1-0 nella serie al termine di una partita durata un’ora e 27 minuti e caratterizzata da un primo set equilibratissimo e da un progressivo dominio milanese nei parziali successivi.

L’avvio di gara è intenso e spettacolare, con Scandicci che prova subito a spingere sull’acceleratore trascinata da Ekaterina Antropova, protagonista assoluta del primo set con 12 punti. Le toscane riescono più volte a prendere un buon margine, ma Milano si riporta in scia grazie alla potenza offensiva di Paola Egonu e Khalia Lanier. Il finale è punto a punto: Scandicci ha anche un set point sul 26-25, annullato dalle lombarde che trovano la zampata decisiva con Lanier e il muro finale di Danesi su Antropova, chiudendo 28-26 un parziale combattutissimo.

Nel secondo set la gara cambia progressivamente direzione. Milano cresce in difesa e riduce gli errori, mentre l’attacco di Scandicci perde brillantezza. Le lombarde trovano continuità con Lanier, Egonu e Piva, riuscendo a costruire un piccolo vantaggio nella fase centrale del parziale. Le padrone di casa provano a rientrare con Antropova e Franklin, ma la squadra di Milano mantiene il controllo e nel finale allunga definitivamente. È proprio Egonu a chiudere il set con il mani out del 25-20, che vale il 2-0 e indirizza la partita.

Nel terzo set Milano prende definitivamente il comando delle operazioni. La squadra lombarda parte fortissimo con muro e contrattacco, allungando subito fino all’8-1 grazie alle giocate di Egonu, Lanier e Danesi. Scandicci prova a reagire con qualche iniziativa di Antropova, ma la difesa milanese, guidata da una Fersino straordinaria, poi premiata come MVP della gara, tiene tutto e permette alle ospiti di controllare senza difficoltà il parziale. Con il passare dei punti la Numia Vero Volley aumenta il margine fino al finale, quando è Lanier a mettere a terra il mani out del 25-16 che chiude la partita.

Le statistiche raccontano bene l’andamento del match. Milano ha costruito il successo con una grande organizzazione difensiva e con maggiore efficienza in attacco, mentre Scandicci ha progressivamente perso incisività offensiva, soprattutto dalla seconda metà del secondo set in avanti. Tra le protagoniste della serata spiccano Khalia Lanier con 18 punti e Paola Egonu con 17, ben supportate da Piva (9) e Danesi (7). In casa Scandicci la migliore realizzatrice è Antropova con 22 punti, ma le toscane trovano pochi contributi dalle altre attaccanti: Franklin e Bosetti chiudono con 6 punti ciascuna.

Con questo successo Milano ribalta anche il clima delle competizioni europee della settimana, visto che le lombarde arrivavano dalla sconfitta interna al tie-break contro il Vakifbank in Champions League, mentre Scandicci era reduce dal netto 3-0 sul Fenerbahce. In gara1 dei playoff, però, è la formazione milanese a imporsi con autorità. La serie ora si sposterà a Milano per gara2, con Scandicci chiamata a reagire per evitare di trovarsi subito con le spalle al muro nella corsa verso la finale scudetto.