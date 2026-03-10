Cosa deve fare Milano per qualificarsi alla Final Four della Champions League? Il punteggio per il ritorno con il VakifBank

Milano è stata sconfitta dal VakifBank Istanbul per 3-2 (24-26; 22-25; 25-22; 25-22; 15-11) nell’andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile: non sono bastati i 38 punti messi a segno da Paola Egonu, la spinta dei 5.000 spettatori che hanno gremito l’Allianz Cloud e il vantaggio di 2-0 per riuscire ad avere la meglio sulla corazzata turca.

La compagina meneghina ha subito la grande rimonta da parte della formazione allenata da coach Giovanni Guidetti e ora servirà la grande impresa in trasferta per proseguire la propria avventura nella massima competizione europea. Il ritorno dei quarti di finale della Champions League si disputerà giovedì 19 marzo (ore 18.00) davanti ai 3.000 spettatori del VakifBank Spor Sarayi.

Cosa dovrà fare Milano per qualificarsi alla Final Four? Paola Egonu e compagne dovranno vincere per 3-0 o 3-1, oppure imporsi al tie-break e poi aggiudicarsi il golden set di spareggio. Il regolamento prevede che passi la squadra che conquista il maggior numero di punti nel doppio confronto (3 per la vittoria per 3-0 o 3-1, 2 per il successo per 3-2, 1 per la sconfitta al tie-break), in caso di parità si disputerà un set aggiuntivo ai 15 punti per decretare la squadra meritevole del passaggio del turno.

MILANO SI QUALIFICA ALLA FINAL FOUR DI CHAMPIONS LEAGUE SE…