LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane per l’impresa nella seconda semifinale

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Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale di Champions League di volley femminile 2025-2026, girone A tra Savino del Bene Scandicci e Eczacibasi Istanbul. La seconda semifinale della Final Four di Champions League femminile 2026 propone una sfida di altissimo livello tra Savino Del Bene Scandicci ed Eczacibasi Istanbul, un confronto che si preannuncia carico di tensione, qualità e spettacolo. Da una parte le campionesse del mondo, dall’altra una delle squadre più competitive e ricche di talento del panorama turco: in palio c’è un posto nella finalissima continentale.

Il match è in programma sabato 2 maggio alle ore 19.00 alla Ülker Sports and Event Hall, impianto che ospita l’atto conclusivo della competizione. Un contesto di grande prestigio, in cui la formazione turca potrà beneficiare del sostegno del pubblico di casa, anche se non si tratta del proprio palazzetto abituale. La formula è senza appello: gara secca, chi vince vola in finale. Per Scandicci è l’occasione per ribadire il proprio status internazionale dopo la cavalcata dello scorso anno, conclusa con la finale persa contro Conegliano. La squadra toscana si presenta con una consapevolezza nuova, maturata grazie alle esperienze europee e al successo nel Mondiale per club, elementi che hanno contribuito a consolidare identità e solidità mentale. Un gruppo che oggi appare più pronto ad affrontare sfide ad alta pressione.

Il percorso europeo della formazione guidata da Marco Gaspari è stato di grande spessore, con passaggi impegnativi già nelle fasi precedenti. Il successo nei quarti contro il Fenerbahce ha rappresentato un banco di prova significativo, dimostrando la capacità di competere con le migliori realtà del continente. Ora il livello si alza ulteriormente, con un’altra avversaria turca in un contesto ancora più esigente. Dall’altra parte c’è un Eczacibasi Istanbul ambizioso, guidato da Giulio Bregoli, che ha conquistato la Final Four superando il Developres Resovia. Nonostante un campionato turco non chiuso ai vertici, la squadra resta tra le più temibili per potenza offensiva, fisicità e profondità di organico.

Dal punto di vista tattico, la partita si giocherà su dettagli sottili. Scandicci dovrà affidarsi alla propria organizzazione e alla gestione dei momenti chiave, evitando passaggi a vuoto. L’Eczacibasi proverà invece a imporre ritmo e aggressività, sfruttando servizio e attacco per mettere pressione costante. Tra le protagoniste, riflettori puntati su Ekaterina Antropova, riferimento offensivo delle toscane, affiancata dalla qualità di Avery Skinner e Caterina Bosetti. In regia l’esperienza di Maja Ognjenovic, con la sicurezza difensiva del libero Brenda Castillo. Al centro, presenza e fisicità con Linda Nwakalor e Camilla Weitzel.

L’Eczacibasi risponde con un attacco esplosivo guidato da Ebrar Karakurt e Magdalena Stysiak, due terminali capaci di fare la differenza. In cabina di regia la giovane Elif Sahin, supportata da Dilay Özdemir, mentre tra le alternative spiccano nomi come Anna Smrek. In banda, oltre a Karakurt, attenzione anche a Yaprak Erkek, con soluzioni dalla panchina garantite dall’italiana Anna Nicoletti e dall’esperta Meliha Diken.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della semifinale di Champions League di volley femminile 2025-2026, girone A tra Savino del Bene Scandicci e Eczacibasi Istanbul, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 19.00!