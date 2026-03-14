Classifica Tirreno-Adriatico 2026, sesta tappa: Pellizzari splendido secondo! Del Toro conquista il Tridente

Giulio Pellizzari ha regalato grandi emozioni nella sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, attaccando in salita quando mancavano un paio di chilometri all’arrivo di Camerino. Il ciclista italiano ha staccato gli altri big e ha guadagnato circa sette secondi di margine nei confronti dei diretti avversari, sognando di ribaltare la classifica generale e di meritarsi la maglia azzurra di leader della Corsa dei Due Mari di fronte al proprio pubblico.

Il coraggio non è mancato al 22enne marchigiano, che sperava di sfiancare il messicano Isaac Del Toro. L’alfiere della UAE Emirates ha gestito per qualche istante e poi ha risposto in prima persona, è rientrato sul portacolori della Red Bull-BORA-hansgrohe e negli ultimi 500 metri è riuscito a staccarlo, conquistando la frazione e meritandosi il tanto ambito Tridente. Del Toro ha vinto la Tirreno-Adriatico con con un vantaggio di 42 secondi nei confronti di Giulio Pellizzari.

Il marchigiano salirà sul podio di una corsa a tappe di livello World Tour per la prima volta in carriera, al momento ha un secondo di margine sullo statunitense Matteo Jorgensen, mentre il norvegese Tobias Johannessen è quarto a 1’15” dalla vetta, appena davanti allo sloveno Primoz Roglic e a Giulio Ciccone.

Di seguito la classifica generale della Tirreno-Adriatico 2026 al termine della sesta tappa, domani (domenica 15 marzo) è prevista la settima e ultima frazione: 142 km da Civitanova a San Benedetto del Tronto, dopo l’agevole ascesa di Ripatransone gli ultimi ottanta chilometri sono completamente pianeggianti ed è annunciato un arrivo in volata.

CLASSIFICA TIRRENO-ADRIATICO 2026 (dopo la sesta tappa)

1 1 – del Toro Isaac UAE Team Emirates – XRG 10 13″ 24:57:20

2 2 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 10″ 0:42

3 3 – Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 4″ 0:43

4 6 ▲2 Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 4″ 1:15

5 4 ▼1 Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 1:21

6 5 ▼1 Ciccone Giulio Lidl – Trek 1:26

7 10 ▲3 Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 1:49

8 8 – Healy Ben EF Education – EasyPost 1:55

9 9 – Sheffield Magnus INEOS Grenadiers 2:02

10 7 ▼3 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team 2:06

11 13 ▲2 Vendrame Andrea Team Jayco AlUla 2″ 2:31

12 12 – Romo Javier Movistar Team 2:52

13 11 ▼2 Hatherly Alan Team Jayco AlUla 2:53

14 15 ▲1 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 3:15

15 18 ▲3 Arensman Thymen INEOS Grenadiers 4:11

16 16 – Braz Afonso Clément Groupama – FDJ United 3″ 4:16

17 20 ▲3 Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 4:47

18 14 ▼4 Carapaz Richard EF Education – EasyPost 5:35

19 21 ▲2 Quintana Nairo Movistar Team 7:15