Giulio Pellizzari dà spettacolo, ma Del Toro vince a Camerino e ipoteca la Tirreno-Adriatico

Il coraggio, davanti al pubblico di casa, non è mancato ed è sicuramente da applausi: Giulio Pellizzari ha provato a ribaltare la situazione e a vincere la tappa di Camerino alla Tirreno-Adriatico, ma il rivale è stato troppo più forte. Imbattibile Isaac Del Toro: il messicano della UAE Team Emirates – XRG si prende il successo e assicura la classifica generale.

Sette corridori hanno composto la fuga di giornata: Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team), Vincenzo Albanese (EF Education EasyPost), Clément Braz Afonso (Groupama – FDJ United), Walter Calzoni (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Timo Kielich (Team Visma | Lease a Bike) e Thomas Guillermo Silva (XDS Astana Team).

Il gruppo però non ha lasciato troppo spazio: la UAE Team Emirates-XRG è riuscita a chiudere il gap e il gruppo dei favoriti oggi si è andato a giocare il successo di tappa. A 4 chilometri dal traguardo ha provato ad anticipare tutti Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), ma è stato uno scatto che è stato solo rampa di lancio per gli altri. Il contrattacco è stato dell’irlandese Ben Healy (EF Education – EasyPost).

Ad un paio di chilometri dal termine l’attacco deciso di Giulio Pellizzari: convincente lo scatto dell’azzurro in Maglia Bianca, ma successivamente, sulla rampa conclusiva, un Isaac del Toro devastante è andato a riprendere e staccare l’italiano assieme a Matteo Jorgenson. A 150 metri dal traguardo il messicano ha salutato la compagnia dell’americano che si è dovuto accontentare della terza posizione alle spalle del norvegese Tobias Halland Johannessen. Pellizzari chiude quarto e salva il podio nella generale, quinto un ottimo Giulio Ciccone (Lidl-Trek).