Isaac Del Toro: “Quando Pellizzari ha attaccato non ero sicuro di rientrare, volevo vincere la tappa”

Isaac Del Toro ha vinto la sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, imponendosi sull’arrivo in salita di Camerino e ipotecando così la conquista del tanto prestigioso Tridente. Il giovane talento messicano si era presentato al via della frazione con indosso la maglia azzurra di leader della classifica generale ed è riuscito a difendere il simbolo del primato, svettando al comando della graduatoria con un margine di 42 secondi nei confronti di Giulio Pellizzari.

La giovane promessa marchigiana ha attaccato quando mancava un chilometro e mezzo al traguardo e ha provato a fare la differenza, è riuscito anche a guadagnare sette secondi sul rivale della UAE Emirates, ma ha poi dovuto fare i conti con la rimonta dell’avversario, è stato ripreso quando mancavano cinquecento metri all’arrivo e poi Del Toro ha piazzato la rasoiata necessaria per alzare le braccia al cielo. Dopo aver conquistato il primo posto all’UAE Tour, arriverà un altro sigillo per il 22enne, già salito a quota 25 affermazioni tra i professionisti.

Isaac Del Toro ha espresso la propria soddisfazione al termine della tappa: “È stata una lotta metro su metro, sono contentissimo di avercela fatta. Ieri avevo espresso il mio desiderio di vincere la tappa, ma quando ha attaccato Pellizzari non ero sicuro di riuscire a rientrare. Non potevamo dargli troppo spazio. Manca una tappa alla fine, dobbiamo rimanere concentrati e portare a casa la maglia azzurra”.