Piove agli Internazionali d’Italia, programma disturbato al Foro Italico di Roma

La pioggia entra in scena, come ampiamente previsto fin dalla mattina, e disturba il programma serale degli Internazionali d’Italia 2026. A maggio a Roma l’acqua che cade dal cielo difficilmente manca, e puntuale si palesa proprio mentre è ancora in pieno svolgimento un numero importante di match.

Riepiloghiamo quelli che sono stati soggetti a sospensione intorno alle 19:00 di oggi: al maschile solo Carreno Busta-Tabilo (2-5 per il cileno, servizio per lo spagnolo). Al femminile Galfi-Potapova (7-5 2-6 1-1, servizio per la russa divenuta austriaca, ma palla break per l’ungherese), Selekhmeteva-Masarova 5-7 7-5 0-1 40 pari e servizio per la russa, Boulter-Lys 4-6 6-3 1-2 e break di vantaggio per la tedesca sulla britannica, Starodubtseva-Waltert 5-6 0-15 a favore della svizzera sul servizio dell’ucraina, Pliskova-Bouzas Maneiro 4-5 con la spagnola nell’atto di servire per il set contro la ceca ex numero 1 del mondo.

Ancora in programma e non iniziati sei ulteriori confronti. In particolare, al maschile si tratta di Fearnley (GBR)-Mpetshi Perricard (FRA), Fucsovics (HUN)-Prizmic (CRO) e Cinà (ITA)-Blockx (BEL). Al femminile, invece, Cocciaretto (ITA)-Kraus (AUT), Basiletti (ITA)-Tomljanovic (AUS) e McNally (USA)-Kasatkina (AUS).

Nulla di buono traspare dai maggiori servizi meteorologici, che prevedono pioggia in aumento per tutta la sera. Il rischio è, dunque, quello di vedere un programma parzialmente rivoluzionato per quel che concerne la giornata di domani, dove sono già in programma 32 incontri distribuiti su otto campi.