In questa puntata di RUN2U ospitiamo Romina Ridolfi, presidente del T.D. SGR Rimini, allenatrice, dirigente sportiva ed ex atleta di triathlon. Una conversazione ricca di ispirazione in cui parliamo di leadership, gestione di una società sportiva, progetti giovanili, valori del triathlon e crescita personale dentro e fuori dalle gare. Romina racconta come si costruisce un ambiente sportivo sano, inclusivo e motivante, quali sono le sfide quotidiane nella guida di una squadra multidisciplinare e come si accompagnano bambini e ragazzi in un percorso educativo attraverso il triathlon. Temi della puntata: Il percorso di Romina Ridolfi nel mondo del triathlon Il suo ruolo da presidente del T.D. SGR Rimini Il progetto giovani e la formazione degli atleti Il valore educativo di triathlon e duathlon La gestione delle famiglie e dello staff tecnico Leadership sportiva e organizzazione di eventi La visione futura del triathlon a Rimini e in Italia