Dal Trentino all’Australia, passando per centinaia di chilometri di allenamento, Euan De Nigro, 21 anni, ha conquistato il bronzo ai Mondiali U23 di Triathlon Olimpico, confermandosi come uno dei talenti più promettenti della nazionale italiana di triathlon.

In questa intervista di Talent Zone, Euan racconta le sue origini sportive, l’importanza di “giocare” e divertirsi anche nello sport di alto livello e il ruolo decisivo degli allenatori che fin da piccolo gli hanno insegnato il rispetto per la disciplina e la leggerezza. Tra nuoto, bici e corsa, De Nigro riflette sul valore della versatilità, sul lavoro quotidiano e sull’obiettivo di crescere fino a inseguire il sogno olimpico.

Nel video potrai scoprire:

Come Euan De Nigro ha iniziato il suo percorso nel triathlon

L’esperienza ai Mondiali U23 in Australia e la conquista del bronzo

Il valore educativo dello sport e l’importanza di “giocare” anche nella competizione

I suoi obiettivi futuri e la corsa verso un possibile sogno olimpico

Conduce: Sofia Altavilla