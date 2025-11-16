Triathlon, Nicola Azzano quarto nella tappa della World Cup di Florianopolis

Sono andate in archivio le gare della tappa di Florianopolis (Brasile) valevoli per la World Cup di triathlon 2025. Ricordiamo che l’appuntamento rappresenta l’ultimo impegno della stagione. Le prove si sono disputate su distanza sprint e hanno visto diversi segnali interessanti per quanto riguarda i nostri colori.

Nella gara maschile Nicola Azzano (Carabinier) ha centrato il quarto posto. L’azzurro si è visto sfuggire il podio per pochi secondi a causa della rimonta dello spagnolo David Cantero del Campo, grande protagonista nella frazione di corsa. Non solo, lo sforzo dell’iberico lo ha portato addirittura al successo con il tempo di 53:24, davanti al francese Igor Dupuis, che ha chiuso in seconda posizione a 4 secondi, ed al portoghese Miguel Tiago Silva, in terza a 11.

Chiude quarto, come detto, Nicola Azzano a 19 secondi, quindi è quinto il francese Tom Richard a 24, mentre è sesto lo spagnolo Sergio Baxter Cabrera a mezzo minuto. Settima posizione per il brasiliano Manoel Messias a 36 secondi, ottava per il francese Paul Georgenthum a 38, quindi nono lo spagnolo Pelayo Gonzalez Turrez a 40, mentre completa la top10 il francese Valentin Morlec a 50.

Nella gara femminile la Spagna piazza addirittura la tripletta. Successo per Sara Guerrero Manso con il tempo complessivo di 59:32, quindi seconda Marta Pintanel Raymundo a 7 secondi, mentre completa il podio Miriam Casillas Garcia a 18. Quarta posizione per la statunitense Kirsten Kasper a 28 secondi, quinta per l’olandese Barbara de Koning a 32, mentre è sesta la padrona di casa Djenyfer Arnold a 38. Settima la slovacca Margareta Vrablova a 40 secondi, ottava la ceca Heidi Jurankova a 1:03, nona la statunitense Kelly Wetteland a 1:11, mentre completa la top10 la nipponica Mako Hiraizumi a 1:12.