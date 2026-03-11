Trento saluta la Champions League dopo una battaglia di quasi 3 ore, Varsavia rimonta e vince il golden set

Trento è stata eliminata dalla Champions League di volley maschile: i playoff, turno a eliminazione diretta a cui i dolomitici sono stati costretti in seguito al secondo posto nella fase a gironi, si sono rivelati fatali per i Campioni d’Italia. Dopo essersi imposti al tie-break in casa del PGE Projekt Varsavia, i dolomitici hanno perso il match di ritorno contro i polacchi di fronte al proprio pubblico per 3-2 (25-24; 19-25; 19-25; 25-21; 15-12) e poi hanno ceduto nel decisivo golden set di spareggio (15-11), salutando con l’amaro in bocca la massima competizione europea.

La formazione dolomitica è visibilmente incerottata dal punto di vista fisico e sta scontando anche la pesantissima assenza di Alessandro Michieletto per infortunio (la stagione potrebbe essersi chiusa in anticipo per il miglior giocatore degli ultimi Mondiali vinti dall’Italia), ha lottato con le unghie e i denti contro un avversario di elevata caratura tecnica, si è issata sul 2-1 e si è portata a un solo set dal passaggio del turno, ma da quel momento in avanti sono saliti in cattedra gli avversari e c’è stato poco da fare in una battaglia durata addirittura 168 minuti.

Salta il quarto di finale contro i polacchi del Lublino e non si potrà materializzare il possibile derby con Perugia in semifinale, ora i ragazzi di coach Marcelo Mendez dovranno concentrarsi sui playoff scudetto, ben consapevoli che sarà molto difficile difendere il tricolore: la serie dei quarti di finale è già in salita, visto che Civitanova ha vinto gara-1 in trasferta.

L’opposto Theo Faure ha messo a segno 34 punti (3 ace, 64% in attacco), lo schiacciatore Daniele Lavia è andato a referto con 20 punti (2 ace, 4 muri, 45% in fase offensiva), affiancato di banda da Jordi Ramon (16 punti, 2 muri, 3 ace) sotto la regia di Riccardo Sbertoli. A trascinare il Varsavia sono stati Bartosz Gomulka (24 punti), Bartosz Bednorz (16), Yurii Semeniuk (15) e Kevin Tillie (15).

CRONACA TRENTO-PGE PROJEKT VARSAVIA

Sul 10-9 del primo set, Trento è riuscita a mettere la freccia con il guizzo di Lavia, autore di un mani-out, una parallela e un diagonale per il 15-10. I polacchi sono però riusciti a rientrare con tre muri di Semeniuk (16-16), si è poi andati avanti punto a punto fino al 21-21, quando il mani-out di Faure e il muro di Lavia è valso un break in favore dei dolomitici (23-21). Sul più bello, però, qualcosa si è inceppato: invasione a muro dei padroni di casa, parallela e stoccata di Bednorz, poi l’errore offensivo di Lavia che ha consegnato il parziale agli ospiti.

Una bella parallela di Faure, un muro di Lavia, un ace di Faure e un mani-out di Lavia lanciano i Campioni d’Italia nella seconda frazione (8-4). L’Itas riesce a conservare il margine e allunga anche sul +5 con l’ace di Lavia (15-10), ma Varsavia rimane in scia con le ottime giocate di Gomulka e Tillie (17-15). Servono l’ace di Ramon e una slash di Lavia per togliere pressione (20-16), poi il finale firmato da Faure permette ai padroni di casa di pareggiare i conti.

Trento sale in cattedra nel terzo parziale con un muro di Lavia, una stampatona di Torwie e un ace di Faure (9-4). Gomulka prova a impensierire la terza forza della Superlega (11-9), ma Faure si riaccende, Sbertoli firma l’ace del 15-9 e un tocco di Flavio assicura il 16-9, che si rivela un ottimo margine per portarsi in vantaggio sul 2-1.

I Campioni d’Italia subiscono un’ingiustizia sull’11-12 del quarto set (inventato un tocco su una palla attaccata out da Semeniuk), Bednorz firma diagonale e muro per il 15-11. Trento prova a rimanere in scia, si avvicina anche sul 20-21, ma non riesce a operare il sorpasso e si va al tie-break. Cambio campo sul 7-8, il muro di Torwie vale il pareggio sul 10-10, ma sull’11-11 è Varsavia a fare la differenza: parallela di Gomulka, mani-out di Tillie, errore di Faure, Lavia sbaglia il servizio. I polacchi vincono la partita per 3-2, serve il golden set per decidere chi si qualifica ai quarti di finale.

Trento ha fatto la differenza in avvio del golden set (5-3) e ha poi allungato sul 7-4 con un vincente di Lavia e un mani-out di Ramon, ma la macchina dolomitica si ferma: primo tempo di Kochanowski, mani-out di Semeniuk, diagonale di Gomulka, slash di Bednorz, doppio errore di Ramon, break di 6-0 e Varsavia avanti per 10-7. I dolomitici boccheggiano, i polacchi rafforzano il vantaggio e chiudono i conti con l’errore al servizio di Ramon.