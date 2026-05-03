Giovanni Guidetti sul trono d’Europa: settimo sigillo, il VakifBank vince la Champions League. Show Boskovic e Markova

Il VakifBank Istanbul ha vinto la Champions League 2026 di volley femminile: dopo aver sconfitto Conegliano in semifinale, rimontando da 0-2 e 17-22, la corazzata turca ha avuto la meglio nel derby con l’Eczacibasi Istanbul per 3-1 (25-20; 25-21; 21-25; 25-) e ha così potuto fare festa di fronte al proprio pubblico della Uker Sports and Event Hall della metropoli anatolica. Le ragazze di coach Giovanni Guidetti hanno completato la stagione perfetta, dopo aver già conquistato lo scudetto e la Coppa di Turchia, mentre la formazione allenata da Giulio Bregoli si è dovuta accontentare della piazza d’onore.

Giovanni Guidetti ha festeggiato addirittura il 32mo trofeo alla guida del VakifBank, tra cui spiccano sette Champions League e quattro Mondiali per club. La squadra turca è salita sul tetto d’Europa per la settima volta nella propria storia (l’ultima nel 2023) e succede a Conegliano nell’albo d’oro, mentre l’Eczacibasi ha mancato l’assalto alla seconda apoteosi dopo quella ormai vecchia di undici anni. Le due compagini si sono qualificate anche al prossimo Mondiale per Club, a cui non parteciperanno Conegliano (terza) e Scandicci (quarta), salvo wild-card.

Show assoluto dell’opposto serbo Tijana Boskovic (33 punti, 65% in attacco) e della schiacciatrice russa Marina Markova (26 punti, 3 muri, 56% in fase offensiva e in ricezione) sotto la regia di Cansu Ozbay, che ha ben sfruttato anche la centrale Zehra Gunes (10 punti, 4 muri), spalleggiata in reparto da Chiaka Ogbodu (4). All’Eczacibasi, che ieri aveva regolato Scandicci al tie-break, non sono bastate il martello turco Ebrar Karakurt (20 punti), la bomber polacca Magdalena Stysiak (13) e la centrale Sineas Jack-Kisal (14, 5 muri).