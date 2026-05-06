La rivelazione di Pablo Andujar sulle condizioni di Carlos Alcaraz: “Ho parlato con lui e ha chiarito quando tornerà”

Si fanno tante ipotesi sulle condizioni di Carlos Alcaraz. Dai media spagnoli filtra preoccupazione sulla condizione del n.2 del mondo, costretto a stare fermo per un infortunio al polso che richiede riposo. Allo stato attuale delle cose, Carlitos si è visto costretto a rinunciare agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, non potendo quindi confermare i due titoli dell’anno passato.

Ci si chiede, quindi, quando possa tornare a giocare. L’obiettivo dovrebbe essere Wimbledon, ma anche sulla partecipazione ai Championships c’è un grande punto di domanda. Il polso è una zona molto delicata, specialmente per un tennista, e l’infortunio va affrontato con pazienza e senza forzare i tempi.

Intervenuto ai microfoni di ‘Tablero Deportivo‘ di Rne Deportes, l’ex tennista spagnolo Pablo Andujar ha rivelato informazioni utili sullo status di salute di Carlitos: “Ho avuto la fortuna di parlare con lui per cinque minuti l’altro ieri, mi ha detto che vuole tornare quando sarà al 100%. Non si è prefissato scadenze; ​​affronterà la situazione un giorno alla volta“, ha dichiarato.

“Io ho subìto cinque interventi chirurgici al gomito, e quando ci si pone delle scadenze e non si riesce a raggiungere l’obiettivo, può crearsi una certa ansia. Lo vedo molto concentrato su questo aspetto. Quando tornerà, sarà perché sarà al 100%“, ha concluso.