Tirreno-Adriatico 2026: tutti gli italiani in gara. Tiberi e Pellizzari per la generale. Ganna punta la crono, Milan le volate

È tutto pronto per dare il via ad uno degli appuntamenti più attesi della parte iniziale della stagione. Prende il via domani, con partenza da Lido di Camaiore, e si concluderà domenica 15, con l’ormai tradizionale arrivo di San Benedetto del Tronto, la Tirreno-Adriatico, storica corsa a tappe giunta alla sessantunesima edizione.

I corridori si sfideranno su un percorso suddiviso in sette tappe per una distanza complessiva di 1165,5 chilometri. Le squadre partecipanti si fronteggiano per decidere chi scriverà il proprio nome nell’albo d’oro dopo quello di Juan Ayuso, vincitore dello scorso anno davanti a Filippo Ganna della INEOS Grenadiers e ad Antonio Tiberi della Bahrain-Victorious.

In attesa che l’organizzazione renda nota la startlist definitiva, saranno diciotto le formazioni World Tour al via, con una rappresentanza qualificata di italiani. Sono al momento ventinove i corridori azzurri presenti e in diversi possono nutrire ambizioni o per la classifica generale o per le tappe.

Proveranno ad insidiare il messicano Isaac Del Toro, grande favorito per la vittoria finale, Antonio Tiberi della Bahrain Victorious, autore di un ottimo inizio di stagione, e Giulio Pellizzari della Red Bull-Bora-Hansgrohe. Filippo Ganna della INEOS Grenadiers è certamente il grande favorito per la vittoria della cronometro inaugurale di Lido di Camaiore, mentre Jonathan Milan proverà a recitare la parte del protagonista negli arrivi in volata.

TUTTI GLI ITALIANI ALLA TIRRENO-ADRIATICO 2026

TEAM JAYCO ALULA

Filippo Conca

Alessandro Covi

RED BULL – BORA – HANSGROHE

Giulio Pellizzari

Giovanni Aleotti

LIDL-TREK

Jonathan Milan

Simone Consonni

Andrea Bagioli

Giulio Ciccone

UAE TEAM EMIRATES-XRG

Luca Giaimi

MOVISTAR TEAM

Manlio Moro

BAHRAIN VICTORIOUS

Antonio Tiberi

GROUPAMA – FDJ UNITED

Lorenzo Germani

TEAM PICNIC POSTNL

Mattia Gaffuri

TEAM VISMA LEASE A BIKE

Filippo Fiorelli

XDS ASTANA TEAM

Alberto Bettiol

Davide Toneatti

TUDOR PRO CYCLING TEAM

Luca Mozzato

NSN CYCLING TEAM

Alessandro Pinarello

Marco Frigo

INEOS GRENADIERS

Filippo Ganna

BARDIANI CSF 7 SABER

Martin Marcellussi

Enrico Zanoncello

Filippo Magli

Alex Tolio

Mattia Stenico

Manuele Tarozzi

Alessio Martinelli

CAJA RURAL – SEGUROS RGA

Stefano Oldani

TEAM POLTI VISITMALTA

Mirco Maestri