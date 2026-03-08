CiclismoStrada
Tirreno-Adriatico 2026: tutti gli italiani in gara. Tiberi e Pellizzari per la generale. Ganna punta la crono, Milan le volate
È tutto pronto per dare il via ad uno degli appuntamenti più attesi della parte iniziale della stagione. Prende il via domani, con partenza da Lido di Camaiore, e si concluderà domenica 15, con l’ormai tradizionale arrivo di San Benedetto del Tronto, la Tirreno-Adriatico, storica corsa a tappe giunta alla sessantunesima edizione.
I corridori si sfideranno su un percorso suddiviso in sette tappe per una distanza complessiva di 1165,5 chilometri. Le squadre partecipanti si fronteggiano per decidere chi scriverà il proprio nome nell’albo d’oro dopo quello di Juan Ayuso, vincitore dello scorso anno davanti a Filippo Ganna della INEOS Grenadiers e ad Antonio Tiberi della Bahrain-Victorious.
In attesa che l’organizzazione renda nota la startlist definitiva, saranno diciotto le formazioni World Tour al via, con una rappresentanza qualificata di italiani. Sono al momento ventinove i corridori azzurri presenti e in diversi possono nutrire ambizioni o per la classifica generale o per le tappe.
Proveranno ad insidiare il messicano Isaac Del Toro, grande favorito per la vittoria finale, Antonio Tiberi della Bahrain Victorious, autore di un ottimo inizio di stagione, e Giulio Pellizzari della Red Bull-Bora-Hansgrohe. Filippo Ganna della INEOS Grenadiers è certamente il grande favorito per la vittoria della cronometro inaugurale di Lido di Camaiore, mentre Jonathan Milan proverà a recitare la parte del protagonista negli arrivi in volata.
TUTTI GLI ITALIANI ALLA TIRRENO-ADRIATICO 2026
TEAM JAYCO ALULA
Filippo Conca
Alessandro Covi
RED BULL – BORA – HANSGROHE
Giulio Pellizzari
Giovanni Aleotti
LIDL-TREK
Jonathan Milan
Simone Consonni
Andrea Bagioli
Giulio Ciccone
UAE TEAM EMIRATES-XRG
Luca Giaimi
MOVISTAR TEAM
Manlio Moro
BAHRAIN VICTORIOUS
Antonio Tiberi
GROUPAMA – FDJ UNITED
Lorenzo Germani
TEAM PICNIC POSTNL
Mattia Gaffuri
TEAM VISMA LEASE A BIKE
Filippo Fiorelli
XDS ASTANA TEAM
Alberto Bettiol
Davide Toneatti
TUDOR PRO CYCLING TEAM
Luca Mozzato
NSN CYCLING TEAM
Alessandro Pinarello
Marco Frigo
INEOS GRENADIERS
Filippo Ganna
BARDIANI CSF 7 SABER
Martin Marcellussi
Enrico Zanoncello
Filippo Magli
Alex Tolio
Mattia Stenico
Manuele Tarozzi
Alessio Martinelli
CAJA RURAL – SEGUROS RGA
Stefano Oldani
TEAM POLTI VISITMALTA
Mirco Maestri