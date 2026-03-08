CiclismoStrada
Tirreno-Adriatico 2026, chi parteciperà? La startlist: Isaac del Toro grande favorito
Scatta domani con l’ormai consueta cronometro d’apertura a Lido di Camaiore, l’edizione numero 61 della Corsa dei due Mari, la Tirreno-Adriatico. Tutti contro Isaac del Toro che è il grande favorito per la classifica generale. Debutto stagionale per Primoz Roglic, mentre in casa Italia da seguire assolutamente Antonio Tiberi e Giulio Pellizzari.
Andiamo a scoprire nel dettaglio la startlist che è ancora in aggiornamento.
STARTLIST TIRRENO-ADRIATICO 2026
Team Jayco AlUla
CONCA Filippo
COVI Alessandro
HATHERLY Alan
XDS Astana Team
SCARONI Christian
CHAMPOUSSIN Clément
FORTUNATO Lorenzo
LIVYNS Arjen
ULISSI Diego
Red Bull – BORA – hansgrohe
VAN DIJKE Tim
HINDLEY Jai
PELLIZZARI Giulio
VAN POPPEL Danny
ROGLIČ Primož
TRATNIK Jan
Decathlon CMA CGM Team
PEDERSEN Rasmus Søjberg
NAESEN Oliver
GAUTHERAT Pierre
LAPEIRA Paul
MÜHLBERGER Gregor
GUDMESTAD Tord
ANDRESEN Tobias Lund
Lidl – Trek
CONSONNI Simone
THEUNS Edward
MILAN Jonathan
UAE Team Emirates – XRG
GIAIMI Luca
VERMAERKE Kevin
NOVAK Domen
COSNEFROY Benoît
GROßSCHARTNER Felix
DEL TORO Isaac
CHRISTEN Jan
Bahrain – Victorious
BILBAO Pello
TIBERI Antonio
BUITRAGO Santiago
VALTER Attila
EF Education – EasyPost
HEALY Ben
MIHKELS Madis
CARAPAZ Richard
Movistar Team
GARCÍA CORTINA Iván
TORRES Albert
MORO Manlio
ARCAS Jorge
ADRIÀ Roger
QUINTANA Nairo
ROMO Javier
Soudal Quick-Step
REX Laurenz
MAGNIER Paul
VAN WILDER Ilan
HAYTER Ethan
Tudor Pro Cycling Team
STORER Michael
ALAPHILIPPE Julian
MOZZATO Luca
Groupama – FDJ United
MADOUAS Valentin
BERTHET Clément
TRONCHON Bastien
GERMANI Lorenzo
Team Picnic PostNL
DEGENKOLB John
KNOX James
FLYNN Sean
BITTNER Pavel
VAN DEN BERG Julius
VAN DEN BROEK Frank
GAFFURI Mattia
Team Visma | Lease a Bike
FIORELLI Filippo
KIELICH Timo
JORGENSON Matteo
VAN AERT Wout
NSN Cycling Team
PINARELLO Alessandro
Lotto Intermarché
SLOCK Liam
ZIMMERMANN Georg
DE LIE Arnaud
ARTZ Huub
BERCKMOES Jenno
DE BUYST Jasper
VAN EETVELT Lennert
INEOS Grenadiers
ARENSMAN Thymen
BERNAL Egan
GANNA Filippo
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
WRIGHT Fred
Bardiani CSF 7 Saber
MARCELLUSI Martin
Caja Rural – Seguros RGA
OTRUBA Jakub
MOLENAAR Alex
OLDANI Stefano
GAVIRIA Fernando
BARCELÓ Fernando
BOU Joan
FERNÁNDEZ Samuel
Solution Tech NIPPO Rali
Team Polti VisitMalta
MAESTRI Mirco
Uno-X Mobility
ABRAHAMSEN Jonas
Alpecin-Premier Tech
VERSTRYNGE Emiel
DEL GROSSO Tibor
VAN DER POEL Mathieu
PLANCKAERT Edward
PHILIPSEN Jasper
GOGL Michael
DILLIER Silvan