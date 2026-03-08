Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Achères-Carrières-sous-Poissy: orari, tv, percorso, favoriti. Watson favorito o i big in azione?

È il momento di dare il via ad una delle gare tradizionali della prima parte di stagione. Le emozioni regalate dall’ennesima splendida impresa dello stratosferico Tadej Pogacar nella Strade Bianche sono ancora negli occhi degli appassionati, ma è il momento di voltare pagina perché inizia l’edizione numero 84 della Parigi-Nizza.

La storica corsa francese parte con la tappa che porta i corridori da Achères a Carrières-sous a Poissy. I due giri del circuito finale di una frazione che non appare assolutamente scontata potrebbero essere il terreno di azione ideale per gli uomini da classiche, ma non è escluso che i favoriti per il successo finale possano prendere il centro della scena fin da subito.

Come vedere in tv la Parigi-Nizza? La prima tappa della Parigi-Nizza 2026 non sarà trasmessa in diretta tv. La corsa sarà trasmessa in streaming su Eurosport 2 (dalle 15:20 alle 17:15), DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta.

PERCORSO

La corsa omaggia la storica Polymultipliée de Chanteloup, con partenza da Achères, località a nord-ovest di Parigi. La tappa propone 1.950 metri di dislivello e quattro salite di terza categoria situate nella seconda metà. Il gruppo dovrà affrontare due giri in un non poco ostico circuito conclusivo presso Carrières-sous-Poissy, ciascuno caratterizzato dalla salita di 1,1 km (pendenza dell’8,3%) della Côte de Chanteloupe-les-Vignes. I corridori affronteranno l’ultima delle due scalate ad undici chilometri dal traguardo.

FAVORITI

La tipologia del corridore ideale che potrebbe puntare alla prima maglia è quella di chi riesce a reggere sulle salite brevi e sa magari imposti nello sprint di un gruppo ristretto. Indiziato principale su questa tipologia di tracciato è Dorian Godon della INEOS Grenadiers, anche se non è da escludere che la squadra decida di puntare su Samuel Watson. Rientrano in questo identikit il venezuelano Orluis Aular della Movistar e il ceco Mathias Vacek della Lidl-Trek. Potrebbero provare a dirla loro anche il francese Axel Zingle del Team Visma|Lease a Bike e Matteo Trentin della Tudor Pro Cycling Team. Sembra improbabile pensare che gli uomini di classifica si muovano fin da subito. Se la corsa dovesse proporre una selezione abbastanza dura potrebbe però essere possibile l’attacco di uno dei big tra Ayuso, McNulty, Onley e Lenny Martinez, mossa che scatenerebbe inevitabilmente la battaglia finale.

PROGRAMMA PRIMA TAPPA PARIGI-NIZZA 2026

Domenica 8 marzo – Achères-Carrières-sous-Poissy (170,9 km)

Orario di partenza: 11.20

Orario di arrivo: 17.00 circa

DOVE VEDERE LA PRIMA TAPPA DELLA PARIGI NIZZA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 2 (dalle 15:20 alle 17:15), DAZN, Discovery Plus, HBO Max per abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport (dalle 15:00)