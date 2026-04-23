Classifica Tour of the Alps 2026, quarta tappa: Giulio Pellizzari rimane in vetta, ma che bagarre per la vittoria!

Giulio Pellizzari conserva la maglia verde di leader della classifica generale del Tour of the Alps 2026 al termine della quarta tappa, che proponeva diverse salite ma che non ha fatto selezione tra i big e che ha visto il successo del tedesco Lennart Jasch, fuggitivo della prima ora e capace di precedere di una decina di secondi Matteo Sobrero e Federico Iacomoni.

L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe si conferma al comando della graduatoria con un vantaggio risicato nei confronti di due compagni di squadra: quattro secondi sull’olandese Thymen Arensman e sei secondi sul russo Aleksandar Vlasov, agganciato dal colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) che oggi ha guadagnato un paio di secondi di abbuono a un traguardo volante. Sono più attardati Mattia Gaffuri (a 15”), il francese Mathys Rondel (a 19”), l’australiano Michael Storer e Domenico Pozzovivo (a 29”).

Di seguito la classifica generale del Tour of the Alps 2026 al termine della quarta tappa. Domani (venerdì 24 aprile) andrà in scena la quinta e ultima frazione: 128,6 km da Trento a Bolzano, saranno le salite di Montoppio (12,7 km al 7,1% di pendenza media) e di Oberglaning (dove sono previsti anche degli abbuoni) a fare la differenza nel finale e a decidere chi avrà la meglio in graduatoria.

CLASSIFICA TOUR OF THE ALPS (dopo la quarta tappa)

1 1 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 5 10″ 15:41:32

2 2 – Arensman Thymen INEOS Grenadiers 6″ 0:04

3 3 – Bernal Egan INEOS Grenadiers 6″ ,,

4 5 ▲1 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 0:06

5 4 ▼1 Gaffuri Mattia Team Picnic PostNL 4″ 0:15

6 6 – Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 0:19

7 7 – Omrzel Jakob Bahrain – Victorious 0:29

8 8 – Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,

9 9 – Tolio Alex Bardiani CSF 7 Saber ,,

10 10 – Storer Michael Tudor Pro Cycling Team ,,

11 11 – Pozzovivo Domenico Solution Tech NIPPO Rali ,,

12 13 ▲1 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 0:35

13 12 ▼1 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 2″ 0:42

14 15 ▲1 Svestad-Bårdseng Embret INEOS Grenadiers 0:45

15 14 ▼1 Stüssi Colin Team Vorarlberg 0:54

16 18 ▲2 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL ,,

17 19 ▲2 Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost 0:56

18 20 ▲2 Porter Rudy Team Jayco AlUla 0:58

19 23 ▲4 Sobrero Matteo Lidl – Trek 6″ ,,

20 16 ▼4 Rafferty Darren EF Education – EasyPost 6″ 0:59

21 17 ▼4 Rojas Vicente Bardiani CSF 7 Saber 1:00

22 21 ▼1 Paletti Luca Bardiani CSF 7 Saber 1:14

23 22 ▼1 Gee-West Derek Lidl – Trek ,,

24 25 ▲1 Rodriguez Juan Felipe EF Education – EasyPost 2″ 1:29

25 26 ▲1 Oomen Sam Lidl – Trek 4″ 1:41

26 28 ▲2 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta 1:45

27 30 ▲3 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 4″ 1:55

28 32 ▲4 Covili Luca Bardiani CSF 7 Saber 2:41

29 35 ▲6 Dina Márton MBH Bank CSB Telecom Fort 3:14

30 39 ▲9 Garibbo Nicolò Team UKYO 5:55