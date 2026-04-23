Giulio Pellizzari ammette: “Mi era venuta voglia di attaccare, ma puntiamo tutto su domani”

Giulio Pellizzari resta anche oggi nel gruppo dei migliori e conserva la sua leadership in classifica generale quando manca una sola tappa al termine del Tour of the Alps 2026. L’emergente corridore azzurro della Red Bull – BORA – hansgrohe si presenterà al via della frazione conclusiva con un margine di 4 secondi sulla coppia INEOS formata dal colombiano Egan Bernal e dal neerlandese Thymen Arensman.

“Manca una tappa, forse la più dura, e ho solo quattro secondi di vantaggio. Domani partiremo con lo stesso tempo e le stesse possibilità di vittoria, quindi bisogna rimanere concentrati e cercare di fare il massimo. Domani è tutta un’altra storia rispetto a oggi, ci sarà una salita davvero dura appena prima dell’arrivo. Cercheremo di scollinare davanti e magari arrivare per primo al traguardo. Io sto bene, sapevo che avrei sofferto un po’ qua, com’è giusto che sia, ma è bello essere qui con la maglia di leader della classifica generale“, le parole del 22enne marchigiano dopo aver concluso la tappa odierna a Trento.

“Questo Tour of the Alps è duro, come sempre. In questa zona è difficile trovare una tappa facile. Domani ci sarà un po’ di suspense per il pubblico perché sarà una tappa decisiva. Speriamo che vada tutto bene“, ha aggiunto Pellizzari (fonte: SpazioCiclismo) proiettandosi già alla resa dei conti di domani che avrà come arrivo Bolzano dopo 129 chilometri.

Il capitano della Red Bull ha poi ricostruito quanto avvenuto nella corsa odierna: “All’inizio della tappa di oggi è andato via un gruppo di una trentina di corridori nel tratto in pianura. Devo ringraziare la squadra per il lavoro che ha fatto, hanno chiuso facile direi. Lì mi era anche venuta voglia di provare qualcosa, poi però nel finale abbiamo deciso di puntare tutto su domani“.