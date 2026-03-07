Elisa Longo Borghini: “Bisogna essere meno generose. Volevo vincere, ma chapeau”

Elisa Longo Borghini ha animato a più riprese le Strade Bianche, attaccando in diverse occasioni e cercando in tutti i modi di vincere questa Classica sugli sterrati toscani per la seconda volta in carriera. La portacolori dell’UAE Team ADQ ci ha provato anche sullo strappo finale, ma all’ultima curva a gomito è stata sorpresa e si è dovuto accontentare della quarta posizione nella gara vinta dalla svizzera Elise Chabbey davanti alla polacca Kasia Niewiadoma e alla tedesca Franziska Koch.

La vincitrice dell’ultimo Giro d’Italia ha analizzato la propria prestazione: “Non ho capito cos’è successo alle nostre spalle. Posso dire che la gara è stata tirata sin dall’inizio; si vedeva che le squadre francesi volevano fare la corsa. Certo un po’ di amarezza c’è perché avrei voluto vincere, ci ho quasi sperato, però chapeau alle ragazze che mi hanno battuto perché sono state veramente forti. Posso solo dire che bisogna essere meno generosi ed è anche vero che se non si prova a vincere le corse, non si vinceranno mai“.

L’azzurra ha poi proseguito nel raccontare la gara sugli sterrati toscani: “Ho fatto diversi attacchi, mi sentivo bene. È stata una bella battaglia fino alla fine e basta. C’era una tensione incredibile, ma questa corsa è bella proprio perché non sai mai come potrà finire“.