Tiro a segno
Tiro a segno, azzurrini d’argento nella carabina 3 posizione a squadre agli Europei junior
Agli Europei da 25/50 metri 2026 di tiro a segno scattano le gare della categoria junior e nella prima giornata arriva una medaglia d’argento per l’Italia: gli azzurrini sono secondi nella classifica a squadre della carabina 3 posizioni da 50 metri maschile.
Nella carabina 3 posizioni da 50 metri maschile la finale individuale vede classificarsi ottavo Achille Renato Beretta, uscito di scena a quota 296.2. Oro al norvegese Jens Oestli, che centra il record del mondo di categoria con 360.2, davanti allo sloveno Maksimilijan Zaric, secondo con 355.3, ed allo svedese Jesper Johansson, terzo con 346.3.
Escono nelle qualificazioni Tommaso Roberto, 13°, ed Alessandro Lonardi, 35°, ma i tre azzurrini sono d’argento nella classifica a squadre con 1739 (74x), alle spalle degli Atleti Individuali Neutrali, d’oro con 1743 (67x), e davanti all’Austria, terza con 1739 (71x).