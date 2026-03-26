Tennis, Novak Djokovic: “Voglio vincere almeno un altro Slam e rimanere in campo a lungo”

Novak Djokovic non ci pensa a dire basta. Il tennista serbo, classe 1987, è carico più che mai per la seconda parte di un 2026 da vivere ad alta intensità, in particolare pensando alla stagione sulla terra rossa e sull’erba.

Obiettivo: vincere almeno un altro torneo del Grande Slam, provandoci magari fra il Roland Garros e Wimbledon, tenendosi come ulteriore chance quella degli US Open, per arrivare a quel numero – 25 – di “Major” che definirebbe ancora meglio il suo record nel singolare maschile.

Intervistato in questi giorni, a margine di alcune attività promozionali, Djokovic ha detto: “Cerco di essere il più possibile presente nella vita perché il passato è già passato e il futuro non può essere predetto. La bellezza del tennis sta nel fatto che ti obbliga a pensare costantemente al presente. Sono una persona molto proattiva e produttiva al di fuori del campo, cerco di sfruttare al massimo il mio tempo, ma ho imparato anche a rallentare. A volte di meno, a volte di più”.

Poi ripercorrendo cosa ha ottenuto in carriera: “Molti successi sono rimasti “congelati nel tempo” e mi piacerebbe riviverli, ma se dovessi sceglierne uno, opterei per l’oro olimpico di Parigi.

Quando perdo una partita? Cerco di riesaminarla e di individuare le cattive decisioni o scelte, poi però cerco di non ripensarci troppo”.

Infine sul suo futuro: “Continuare a competere non si basa solo sui risultati o sull’ottenere vittorie e riconoscimenti. Ovviamente mi piacerebbe rimanere in piena efficienza fisica: giocare ancora per molti anni e vincere, almeno, un altro titolo del Grande Slam. Ci sono poi molte altre cose in cui vorrei essere coinvolto, magari far parte dell’evoluzione del tennis nei prossimi anni. Sono molto curioso di vedere cosa ci riserverà il futuro e vorrei farlo rimanendo attivo”.