Musetti conserva la top-5 e si avvicina a Djokovic, Cobolli rischia un sorpasso a Miami: gli scenari del ranking ATP

Lorenzo Musetti non ha partecipato al Masters 1000 di Miami a causa di un problema fisico accusato alla vigilia del torneo, ma è riuscito comunque a conservare il quinto posto nel ranking ATP: il toscano doveva onorare una cambiale di 100 punti, i suoi immediati inseguitori in classifica sono usciti ai primi turni sul cemento statunitense e il 24enne ha conservato la prestigiosa permanenza nella top-5.

L’azzurro si trova a quota 4.265 punti e ha anche accorciato le distanze sul serbo Novak Djokovic (4.720, ha scartato i 650 punti derivanti dalla finale disputata dodici mesi fa in Florida), mentre alle sue spalle si trovano l’australiano Alex de Minaur (4.095), il canadese Felix Auger-Aliassime (4.000), gli statunitensi Taylor Fritz (3.870) e Ben Shelton (3.860). L’auspicio è che Lorenzo Musetti recuperi dalle criticità fisiche e possa essere protagonista al Masters 1000 di Montecarlo, dove lo scorso anno perse in finale contro Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo svetta in classifica con 13.590 punti dopo il ko prematuro contro Sebastian Korda, ma ora Jannik Sinner si avvicina prepotentemente: l’azzurro è a quota 11.600 punti e si isserebbe a quota 12.400 nel caso in cui riuscisse ad alzare al cielo il trofeo, rimettendo in discussione lo status di numero 1 già nel mese di aprile.

Il terzo italiano nella top-20 è Flavio Cobolli, 13mo a quota 2.520 punti dopo il ko subito all’esordio a Miami contro il belga Raphael Collignon. Il nostro portacolori rischia però di subire un sorpasso se uno tra il ceco Jiri Lehecka (semifinalista a Miami) e lo statunitense Frances Tiafoe (prossimo avversario di Sinner ai quarti) vincerà in Florida, allora scivolerà in 14ma posizione.