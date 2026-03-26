Sinner e Alcaraz in coppia insieme? “Batteremmo i numeri 1 del mondo a padel”: lo spagnolo scherza, ma…

Nel recente passato si è parlato più volte della possibilità di formare una coppia con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner per giocare insieme un torneo di doppio, ma l’ipotesi più volte caldeggiata, e su cui sono intervenuti gli stessi tennisti, non si è mai concretizzata. I due grandi rivali del circuito internazionale continuano a fronteggiarsi a livello individuale (anche se nel 2026 non si è ancora materializzato un testa a testa ufficiale, escludendo dunque l’esibizione di Seoul), ma per il momento il doppio con il numero 1 e il numero 2 di singolare resta soltanto un’idea.

Sul tema si è pronunciato nuovamente Carlos Alcaraz, grande star al Convention Center di Miami, dove si è svolto un evento a margine del Miami P1, una tappa del Premier Tour di padel, altro sport con racchetta di cui molti sportivi sono particolarmente appassionati. Lo spagnolo, reduce dal ko contro Sebastian Korda al Masters 1000 di Miami, ha voluto scherzare: “Sinner e io contro Coello e Tapia a Padel? Vinceremmo noi, senza dubbio“.

I toni erano scherzosi e i presenti hanno riso: lo spagnolo Arturo Coello e l’argentino Agustin Tapia hanno chiuso le ultime tre stagioni dal numeri 1 del mondo e sono due autentiche leggende di questa disciplina. Alla domanda su quale tennista ritiene sarebbe più difficile affrontare su un campo da padel, Alcaraz ha fatto due nomi: “Senza dubbio qualcuno con un buon tocco, per esempio Dimitrov. Ma anche Zverev, forse anche per la sua altezza e i suoi smash“.