Tabellone ATP Bucarest 2026: Arnaldi e Maestrelli ci provano in Romania, Diallo guida il seeding

Si va anche a Bucarest nella settimana intercalare tra Miami e Montecarlo. E in Romania il locale ATP 250 ha una storia lunga di validi giocatori da rosso e vincitori Slam nell’albo d’oro (il primo fu Goran Ivanisevic nel 1993, poi Thomas Muster nel 1995). Originariamente si giocava a settembre, poi dal 2012 in aprile, quindi dal 2017 la licenza è stata più volte spostata per poi essere riportata nella capitale rumena nel 2024, sebbene in sede diversa dall’originale.

Doveva esserci al via Flavio Cobolli, ma il detentore del titolo ha scelto di non disputare il torneo. Di scena ci sono comunque due azzurri. Uno, Matteo Arnaldi, nonostante sia uscito dai 100 ha raccolto buone sensazioni da Miami (e indubbiamente vale più della sua attuale classifica). Inizierà con un qualificato e, in caso di successo, se la vedrà con Gabriel Diallo, il canadese che gode dello status di testa di serie numero 1.

L’altro, Francesco Maestrelli, dopo essersi qualificato con tanto di secondo turno agli Australian Open è arrivato in finale al Challenger di Tenerife ed ha passato il tabellone cadetto anche a Indian Wells. Per lui, però, stavolta lo scontro è complesso con l’olandese Botic van de Zandschulp, giocatore mai facile da affrontare anche in virtù della sua solidità.

Per questa settimana il meteo a Bucarest non lascia tranquilli. E, anzi, ha deciso di provocare già un certo numero di problemi: i due turni di qualificazioni, infatti, si disputeranno su singola giornata domani (ci sarà anche Stefano Travaglia). Considerato il lunedì pieno, per forza di cose gli incontri di primo turno potranno iniziare soltanto di martedì.

TABELLONE ATP 250 BUCAREST 2026

Diallo (CAN) [1]-Bye

Qualificato-Arnaldi (ITA)

Boitan (ROU) [WC]-Møller (DEN)

O’Connell (AUS) [Alt]-Navone (ARG) [7]

Borges (POR) [4]-Bye

Dzumhur (BIH)-Jianu (ROU) [WC]

Shevchenko (KAZ)-Turcanu (ROU) [WC]

Maestrelli (ITA)-van de Zandschulp (NED) [8]

Altmaier (GER) [6]-Martinez (ESP)

Qualificato-Prizmic (CRO)

Qualificato-Choinski (GBR)

Bye-Marozsan (HUN) [3]

Baez (ARG) [5]-Gaubas (LTU)

Bautista Agut (ESP)-Droguet (FRA)

Virtanen (FIN) [Alt]-Qualificato

Bye-Mannarino (FRA) [2]