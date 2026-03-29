Tabellone ATP Marrakech 2026: Darderi prima testa di serie, possibile derby con Bellucci. Berrettini e Cinà di scena

Ufficialmente si chiama Grand Prix Hassan II, praticamente è l’ATP 250 di Marrakech, che per lungo tempo è però stato evento di grande storia legato a Casablanca, dove si giocò fino al 2015. Sono tanti gli specialisti del rosso ad aver vinto nell’una e nell’altra città, compresi tre vincitori Slam, Thomas Muster, Juan Carlos Ferrero e Stan Wawrinka, due dei quali sono stati numeri 1.

L’albo d’oro ha spesso parlato italiano con Renzo Furlan nel 1994, Andrea Gaudenzi nel 1998 e Daniele Bracciali nel 2006 a Casablanca. A Marrakech, invece, sono due anni di fila che c’è un vincitore tricolore: prima Matteo Berrettini nel 2024, poi Luciano Darderi nel 2025. Entrambi sono al via quest’anno, l’uno di nuovo contro il peruviano Ignacio Buse, stesso avversario che lo ha sconfitto nei quarti a Rio de Janeiro, l’altro con un bye al primo turno derivante dal suo status di numero 1 del tabellone.

Un tabellone che di azzurri ne prevede altri due al via. E per Darderi c’è anche una possibilità di derby agli ottavi, perché Mattia Bellucci partirà da largamente favorito contro Reda Bennani (attenzione: Karim Bennani ha lo stesso cognome, ma non sono parenti), diciannovenne con un best ranking di numero 556 del mondo raggiunto a febbraio e numero 1 di un Paese che è infinitamente lontano dai fasti di Younes El Aynaoui, Karim Alami e Hicham Arazi, la triade che caratterizzò gli Anni ’90 e i primi 2000.

C’è in gara anche Federico Cinà, che sfrutta un posto offerto tramite il Next Gen Accelerator Program (che non è una wild card). Per il siciliano confronto con il francese Alexandre Muller, reduce dalla non felicissima trasferta di Miami, ma finalista a Marrakech nel 2023. Quest’anno Cinà si è già imposto al Challenger di Pune, in India. La scorsa settimana, a Napoli, si è dovuto fermare ai quarti contro l’ucraino Vitaliy Sachko. Ai quarti si è fermato anche Muller contro il serbo Hamad Medjedovic.

TABELLONE ATP 250 MARRAKECH 2026

Darderi (ITA) [1]-Bye

Bellucci (ITA)-R. Bennani (MAR) [WC]

K. Bennani (MAR) [WC]-Halys (FRA)

de Jong (NED)-Hanfmann (GER) [8]

Moutet (FRA) [3]-Bye

Vukic (AUS)-Baadi (MAR) [WC]

Qualificato-Qualificato

J. M. Cerundolo (ARG)-Majchrzak (POL) [5]

Kopriva (CZE) [6]-Medjedovic (SRB)

Cinà (ITA) [NG]-Muller (FRA)

Jodar (ESP)-Qualificato

Bye-Machac (CZE) [4]

Buse (PER) [7]-Berrettini (ITA)

Qualificato-Ugo Carabelli (AG)

van Assche (FRA)-Gaston (FRA)

Bye-Griekspoor (NED) [2]