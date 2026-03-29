Tabellone semifinali scudetto volley maschile: Perugia-Piacenza, Verona-Civitanova. Calendario playoff, orario, tv

Si è delineato il tabellone delle semifinali scudetto di volley maschile: Perugia-Piacenza e Verona-Civitanova, le serie saranno al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre si qualifica all’atto conclusivo che assegnerà il tricolore). La corazzata umbra si presenterà all’appuntamento dopo aver regolato Monza con il massimo scarto: i Campioni d’Europa e del mondo partiranno con i favori del pronostico, ma i Lupi hanno tutte le carte in regola per stupire dopo aver avuto la meglio su Modena alla bella di spareggio.

La vincitrice della regular season di Superlega incrocerà la quinta forza del campionato, mentre dall’altra parte del tabellone si incroceranno la seconda classificata e la terza piazzata in stagione regolare: gli scaligeri sono la grande rivelazione della stagione, hanno avuto la meglio su Milano in quattro incontri e ora sono attesi dal durissimo esame chiamato Lube, che è riuscita a eliminare Trento, i Campioni d’Italia uscenti.

Le semifinali scudetto di volley maschile inizieranno nel weekend di Pasqua: domenica 5 aprile (ore 18.00) si giocherà Verona-Civitanova, mentre lunedì 6 aprile (ore 17.30) andrà in scena Perugia-Piacenza. Gara-2 è in programma tre giorni dopo: Civitanova-Verona si giocherà mercoledì 8 aprile (ore 20.30), mentre Piacenza-Perugia è prevista giovedì 9 aprile (ore 20.30). A seguire gara-3 nel fine settimana dell’11-12 aprile (sabato l’incrocio in terra veneta, domenica la sfida nel capoluogo umbro.

Le eventuali gara-4 si terranno il 18-19 aprile, mentre le eventuali belle di spareggio sono in calendario per il 25-26 aprile. Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle semifinali scudetto di volley maschile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai; in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALI SCUDETTO VOLLEY MASCHILE

GARA-1

Domenica 5 aprile, ore 18.00: Verona vs Civitanova

Lunedì 6 aprile, ore 17.30: Perugia vs Piacenza

GARA-2

Mercoledì 8 aprile, ore 20.30: Civitanova vs Verona

Giovedì 9 aprile, ore 20.30: Piacenza vs Perugia

GARA-3

Sabato 11 aprile, ore 18.00: Verona vs Civitanova

Domenica 12 aprile, ore 18.00: Perugia vs Piacenza

EVENTUALE GARA-4

18-19 aprile, date e orari esatti da definire: Civitanova-Verona e Piacenza-Perugia.

EVENTUALE GARA-5

25-26 aprile, date e orari esatti da definire: Verona-Civitanova e Perugia-Piacenza.

PROGRAMMA SEMIFINALI SCUDETTO: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai (canali esatti da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.